В Москве открылась выставка "Глазами женщины"

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Выставка "Глазами женщины", в которую вошли работы российских художниц экспрессионистического и реалистического направлений, открылась в Государственном музейно-выставочном центре "РОСИЗО" 1 марта.

"Мы хотим познакомить широкую публику с прекрасными полотнами как всемирно известных художниц - в частности, с работами Натальи Нестеровой, Ольги Булгаковой, так и начинающих, молодых мастеров", - рассказала ТАСС директор "РОСИЗО" Татьяна Волосатова.

Она добавила, что авторы выставки хотели показать разноплановость и неординарность собрания "РОСИЗО", ядром которого является коллекция соцреализма. "Вместе с тем в нем есть место и для лирических, тонких, совершенно иных по тональности работ", - отметила собеседница агентства.

В экспозицию вошли живописные работы, скульптура и графика. Они разделены по темам: "Откровение", "Оттенки женской души", "Натюрморт", "Графика", "Наивное искусство", "Экспрессионизм", "Гиперреализм". На выставке можно увидеть триптих "Благовещение", "Рождество", "Крещение" Ирины Старженецкой, портреты кисти Татьяны Назаренко, Ларисы Кирилловой, натюрморты Мариам Асламазян.

Также среди авторов Альбина Акритас, Екатерина Корнилова, Елена Романова, Ирина Затуловская и другие. Значительное место на выставке занимают детские образы - их можно увидеть в графических работах Клары Калинычевой и Людмилы Эскараевой. Выставка продлится до 4 апреля.