Фестиваль европейского кино в Калининграде пройдет онлайн

КАЛИНИНГРАД, 1 марта. /ТАСС/. Фестиваль европейского кино, который традиционно проходил в кинотеатре "Заря" в Калининграде, в 2021 году впервые пройдет в формате онлайн на платформе okko.tv со 2 марта по 2 апреля. Об этом организаторы сообщили на своей странице во "ВКонтакте".

"В 2021 году фестиваль впервые пройдет онлайн. Масштабный культурный проект стартует 2 марта на платформе okko.tv и продлится ровно месяц. В программу войдут 27 фильмов из 27 европейских стран, среди которых номинанты на премию "Оскар", победители международных кинофестивалей и обладатели престижных наград", - говорится в сообщении.

С первого дня работы фестиваля зрители сразу получат доступ почти ко всем картинам. В программе предусмотрен также особый формат - "Фильм выходного дня". Каждый уикэнд в течение фестивального месяца зрителям будут предлагать к просмотру новые картины.

Организаторы отмечают, что обратились к концепции онлайн-фестиваля из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, но благодаря онлайн-формату новое европейское кино станет более доступным.