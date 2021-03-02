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В галерее "На Шаболовке" откроется выставка о советском еврействе в довоенном искусстве

На выставке представят эскизы к спектаклям, зарисовки и панно по мотивам командировок в еврейские колхозы и коммуны, пейзажи и типы советских местечек, кадры из фильмов и плакаты

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Выставка "Блуждающие звезды: советское еврейство в довоенном искусстве" откроется во вторник в московской галерее "На Шаболовке". Об этом сообщает пресс-служба Российского еврейского конгресса (РЕК).

"Среди авторов, представленных на выставке, - Павел Зальцман, Александр Лабас, Меер Аксельрод, Роберт Фальк, Александр Тышлер, Эль Лисицкий, Соломон Никритин, Лидия Жолткевич, Арон Траскунов, Лев Аронов, Марк Вайнштейн, Мендель Горшман, Илья Чашник, Соломон Юдовин и другие", - говорится в сообщении.

Открытие выставки, передает РЕК, состоится 2 марта в 19:00. В экспозиции будет можно увидеть эскизы к спектаклям, зарисовки и панно по мотивам командировок в еврейские колхозы и коммуны, пейзажи и типы советских местечек, кадры из фильмов и плакаты. А ее центральная часть будет посвящена камерной картине 1930-х и начала 1940-х годов.

В 2020 году, сообщает пресс-служба, выставка стала победителем Второго конкурса грантов РЕК на развитие музейных и выставочных проектов в области еврейской культуры.

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