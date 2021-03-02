В Оренбургской области записали сборник песен и сюжетов о проживающих в регионе народах

ОРЕНБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Цикл видеосюжетов о традиционной культуре проживающих в Оренбургской области народов и песенный сборник "Наследие степного Оренбуржья" подготовил региональный центр развития культуры по итогам фольклорно-этнографических экспедиций по краю. Проект реализован благодаря президентскому гранту, сообщила ТАСС во вторник заместитель директора центра Ольга Савенко.

"Проект "Медиа-гид по традиционной культуре Оренбуржья" направлен на сохранение и развитие народного творчества и традиционной культуры народов Оренбуржья через современные информационные технологии. Первым этапом нашей работы стали фольклорно-этнографические экспедиции по всей области. Результат этих экспедиций - 12 видеосюжетов по художественным промыслам Оренбуржья и традиционной культуре народов, которые населяют нашу Оренбургскую область", - сказала Савенко.

Грант на реализацию проекта центр получил по итогам конкурса в мае 2020 года. По словам Савенко, сотрудники центра за несколько месяцев побывали практически во всех территориях области, график экспедиции составлялся на основе работы с каталогом нематериального культурного наследия Оренбуржья. В Соль-Илецком городском округе описывали старинные немецкие детские игры и казахский народный танец, там же в селе Григорьевка работали над описанием быта оренбургских казаков. В Пономаревском районе происходила реконструкция двух обрядов: "Сундук невесты" и "Имянаречение", а в селе Рыбкино Новосергиевского района зафиксировали старинный мордовский обряд.

"Если посмотрите видеосюжеты, то поймете, почему и когда те или иные национальности стали жить на территории Оренбургской области, где основная локация данной национальности в нашей области. Само географическое положение Оренбургской области уникально, смешение восточной и европейской культуры наложило отпечаток на национальную культуру. Например, в песнях оренбургских казаков мы можем услышать пентатонику, что характерно только для тюркских народов", - объяснила Савенко.

Частью проекта стало издание песенного сборника "Наследие степного Оренбуржья". В нем собраны музыкально-этнографические модели Саракташского, Переволоцкого и Илекских районов области. "Сборник ценен и уникален, потому что в нем есть не только нотное приложение, но и описание аутентичности и этнографии быта, традиций", - добавила Савенко.

Она отметила, что проект реализовали, чтобы передать будущему поколению сведения о национальной культуре предков. В селах, которые посетили этнографы, детей стараются обучать национальному языку, привлекать к участию в обрядах. Подготовленные видеосюжеты центр намерен разместить на своих интернет-ресурсах, а также предоставить для трансляции телекомпаниям.