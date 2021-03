Кантемир Балагов экранизирует роман Марины Степновой "Женщины Лазаря"

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Режиссер Кантемир Балагов, известный по фильму "Дылда", экранизирует роман писательницы Марины Степновой "Женщины Лазаря". Съемки проекта будут проходить в Кабардино-Балкарии, сообщили ТАСС в пресс-службе проекта.

"Режиссер Кантемир Балагов работает над сценарием своего следующего фильма в соавторстве с российской писательницей Мариной Степновой, лауреатом литературной премии "Большая книга" в 2012 году за роман "Женщины Лазаря". События фильма происходят в наши дни, в родной для режиссера Кабардино-Балкарии", - сказали в пресс-службе.

Как рассказал Балагов, сценарий будущего фильма называется "Моника". "Это история про отца и сына. Про то, на что способен сын, пытаясь сделать отца больше, чем он есть", - пояснил он. По словам режиссера, он сразу понял, что хочет работать со Степновой после прочтения этого романа. "Каждая следующая ее книга лишь усиливала мое желание. Меня поражали ее слово, характеры ее героев и эмоции, которые я испытывал. Я очень счастлив, что над следующим фильмом мы с Мариной работаем вместе", - цитируют его в пресс-службе.

Продюсер Александр Роднянский сообщил, что съемки проекта планируется начать сразу после того, как Балагов снимет пилотные эпизоды сериала HBO "Одни из нас" (The Last of Us) Крейга Мейзина. "Когда Кантемир работает над сценариями своих фильмов, то сначала он придумывает историю, которую хочет рассказать, ее будущих героев и мир, в котором эти герои живут. А после этого он объединяется с большим писателем, насыщающим этот мир жизнью, характеры - кровью, а историю - структурой", - подчеркнул продюсер.

В свою очередь Степнова поделилась, что для нее стал удивительным и радостным опыт придумывать историю вместе с "большим и сложным режиссером", она отметила также тактичность режиссера в работе со сценаристом. "Мы много спорим и много смеемся, хотя история, которую мы рассказываем, довольно грустная. Герои стали для нас не просто живыми - родными. Надеюсь, это добрый знак", - цитируют ее слова в пресс-службе.

О режиссере

Картина Балагова "Дылда" в 2020 получила награду от Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса как лучший фильм этого года на иностранном языке. Экс-президент США Барак Обама в своем Twitter опубликовал список наиболее понравившихся ему и его жене Мишель фильмов и телесериалов, которые они посмотрели в 2020 году. Среди них также оказалась "Дылда".

Дебютом Балагова стала картина "Теснота", которая вышла в 2017 году. Премьера обоих фильмов состоялась на Каннском кинофестивале, где молодой режиссер дважды удостоился наград в программе "Особый взгляд": "Теснота" получила приз ФИПРЕССИ, "Дылда" - ФИПРЕССИ и приз за режиссуру. Балагов также будет работать над пилотным выпуском сериала по мотивам компьютерной игры The Last of Us ("Одни из нас"), разработанной американской студией Naughty Dog.