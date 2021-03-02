В Театре Наций поставили спектакль о путешествии Достоевского по Европе

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Премьерные показы спектакля режиссера Елены Невежиной "Зимние заметки о летних впечатлениях" по одноименному очерку Федора Достоевского пройдут на малой сцене Театра наций в Москве 3, 4 и 21 марта.

Невежина в беседе с журналистами во вторник отметила, что для нее эта работа стала вызовом. "Когда я узнала, что в Театре наций пройдет экспериментальный год Достоевского (программа "Достоевский 200"), ищут не совсем привычные тексты Федора Михайловича, я поискала, что бы мне было интересно, и набрела на этот текст. Тем более, учитывая, что в условиях пандемии у всех была тоска по путешествиям, уже само название "Зимние заметки о летних впечатлениях" не могло не заинтриговать", - сказала режиссер.

По ее словам, сложность была в том, что это произведение не является пьесой. "Поэтому нужно было найти свой диалог для артистов. Понять, на чем он строится и так далее", - сказала Невежина.

В основе "Зимних заметок о летних впечатлениях" - путевые эссе писателя о его первом путешествии по Австрии, Англии, Германии, Италии, Франции и Швейцарии в 1862 году. Очерк впервые был опубликован с февраля по март 1863 года в литературно-политическом журнале "Время", в котором Достоевский заведовал художественным и критическими отделами.

В спектакле заняты актеры Илья Исаев и Елизавета Арзамасова. Премьера "Зимних заметок о летних впечатлениях" станет первым событием в рамках программы "Достоевский 200", приуроченной к 200-летию со дня рождения писателя. Также в программе квиз, сторителлинг актрисы Театра Наций Елены Гориной, оперная лаборатория композитора Владимира Раннева, конкурс идей для аудиовизуальных работ. Помимо этого пройдут показ киноальманаха под кураторством режиссера-документалиста Марины Разбежкиной и лаборатория режиссеров драматического театра.

Партнером программы выступает фонд U-ART.

Невежина - режиссер, педагог, номинант Российской национальной театральной премии "Золотая маска". Окончила МГУ (исторический факультет) в 1992 году и ГИТИС (мастерская Петра Фоменко) в 1998 году. Сотрудничала с московскими театрами "Сатирикон", МХТ имени Чехова, театром имени Вл. Маяковского, театром Олега Табакова, театром Et Cetera под руководством Александра Калягина, Центром драматургии и режиссуры, с театрами Омска, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Перми и Риги.