МДТ в Петербурге ищет собаку-дворняжку для исполнения роли в спектакле "Муму"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Малый драматический театр - Театр Европы объявил о поиске собаки на роль Муму в одноименном спектакле, который в ближайшем будущем планируется вернуть в афишу. Об этом сообщается на странице театра во "ВКонтакте".

"Чтобы продолжать играть один из наших заветных спектаклей - "Муму", мы ищем исполнительницу роли самой Муму и просим вашей помощи в поисках. Надеемся, что вскоре "Муму" снова появится в афише", - говорится в сообщении.

Для участия в спектакле предполагается привлечь собаку-дворняжку женского пола небольшого размера, около полуметра в холке. Владельцев таких питомцев просят прислать фотографии с кратким описанием животного.

Как уточнили ТАСС в театре, собаку с хозяевами разлучать не будут - даже на время спектакля. "Хозяин приводит собаку на спектакль, потом забирает домой", - пояснил заведующий отделом по работе со зрителями Владимир Кольцов. Собеседник агентства напомнил, что спектакль "Муму" в репертуаре МДТ с 1984 года. "За это время, разумеется, в нем сыграли уже несколько Муму", - добавил он.

МДТ ведет свою историю с 1944 года. В 1998 году решением Генеральной ассамблеи Союза европейских театров театр первым в России был удостоен статуса "Театр Европы". В составе его труппы в настоящее время - Ксения Раппопорт, Данила Козловский, Елизавета Боярская и многие другие артисты. Художественный руководитель - директор театра - народный артист России Лев Додин.