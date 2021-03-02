В Архангельске после 10-летней реконструкции открылся музей художника и писателя Писахова

АРХАНГЕЛЬСК, 2 марта. /ТАСС/. Музей художника и сказочника С. Г. Писахова открылся во вторник в Архангельске после десяти лет реконструкции. В музее создана новая экспозиция, кроме того, от разрушения спасено здание, которое является памятником архитектуры, рассказал ТАСС заместитель председателя правительства Архангельской области Иван Дементьев.

Степан Григорьевич Писахов (13 (25) октября 1879 г. - 3 мая 1960 г.) - русский писатель, путешественник, этнограф, сказочник и художник, преподаватель живописи. Проживал в Архангельск, известен картинами арктической природы и сказками по мотивам жизни поморов, по ряду из которых созданы мультипликационные фильмы.

"Музей был визитной карточкой города, это было отдельное творческое пространство, куда стремились и архангелогородцы, и гости областного центра. Было очень важно эту востребованную нишу восстановить. Важно, что сохранен объект культурного наследия в центральной части города. Создана современная музейная экспозиция, которая отражает веяния времени, это будет очень востребовано для проведения культурного досуга", - сказал Дементьев.

Музей Писахова расположен в памятнике архитектуры XIX века "Торговое здание купца А. Н. Буторова". Это каменный двухэтажный особняк в центре Архангельска. В советский период здание использовалось под магазины, административные учреждения, аптекоуправление, в 1994 году было передано Архангельскому музею изобразительных искусств, который открыл здесь выставочный зал с экспозицией посвященной творчеству Писахова.

Спасение музея

В 2008 году был открыт Музей Писахова, который занял все здание, но в 2011 году из-за проблем с дренажной системой у здания начал разрушаться фундамент, и музей был закрыт на ремонтно-восстановительные работы. "Это проблема старых архангельских домов, когда сваи из лиственницы гниют из-за понижения грунтовых вод, так рассыпалось даже здание администрации области, куда встроены дома ХIХ века, многие здания в городе из-за этого были разобраны", - рассказал ТАСС заслуженный художник России Алексей Григорьев. - [директор Архангельского музея изобразительных искусств] Мая Владимировна Миткевич всех подняла на ноги, и музей десять лет делали и спасли".

В ходе реконструкции был укреплен фундамент, поставлены новые сваи. "Углубились на большие метры и вбили сваи, которые гарантируют, что все будет хорошо. Был восстановлен подвал, который до этого был недоступен, укреплены своды, укреплены арки, очень изысканные. При косметическом ремонте сделана новая вентиляция, освещение", - пояснила ТАСС заведующая отделом современного искусства музейного объединения "Художественная культура Русского Севера" Зоя Кулешова.

Сказочно-художественная экспозиция

Как пояснил Григорьев, общая концепция экспозиции, созданной в 2008 году, сохранена, но в целом обновлена и дополнена. Музей рассказывает о жизни и творчестве Писахова в контексте времени и истории. Каждый из восьми залов имеет свое пластическое, цветовое и световое решение и сопровождается цитатами из писем, статей, сказок и путевых заметок художника и сказочника. По словам собеседника агентства, важно было отразить восприятие Архангельска самим Писаховым. "У Писахова Архангельск - это сказочное, райское место, где можно плавать по реке в бане, где на экспорт можно отправлять не газ и нефть, а замороженные песни", - добавил он.

Основу экспозиции составляет коллекция живописных и графических работ из собрания Музейного объединения. Всего представлено 120 живописных полотен и около 40 рисунков. Всего же в коллекции около 330 работ художника. Выставку дополняют письма, рукописи, книги, личные вещи и фотографии Писахова: этюдник, стол, а также предметы народного быта и городской культуры, характеризующие время, например, пианино и посуда.

В новой экспозиции значительная интерактивная составляющая: на видеоинсталляциях летают чайки, движутся пароходы по реке. Кукла Сеня Малина - герой сказок Писахова - рассказывает про "северно сияние" и "звездый дождь". Чтобы послушать очерки писателя, нужно встать под одну из шляп - авторы экспозиции обыграли известный образ сказочника, который часто ходил по городу в пальто и шляпе-котелке. "В самом начале он рассказывает, что "родился я в Архангельске, и прожил всю жизнь на Поморской в этой же комнате, где и родился", - пояснила Кулешова. - В других залах под шляпой можно послушать, как создавалась та или иная картина".

Писахов был в 16 арктических экспедициях, в экспозиции много работ, где показаны льды у берегов Земли Франца-Иосифа, скалы Новой Земли, и, например, самолет первого полярного летчика Яна Нагурского.

Северные писатели

В новой экспозиции один из залов посвящен творчеству еще одного северного писателя Бориса Шергина. "В первой экспозиции Шергину была посвящена маленькая витрина, - отметила Кулешова. - За эти годы мы приобрели иллюстрации к его произведениям, приобрели два его скульптурных портрета. Буквально перед открытием музея Максим Тычков - ленинградский художник, который занимается творчеством Шергина, подарил нам свою работу, которая вошла в экспозицию и здесь представлена".

Планируется, что в этом зале будут проходить выставки, посвященные другим северным авторам: писателю Федору Абрамову, сказительницам Марфе Крюковой, Марии Кривополеновой и т. д.