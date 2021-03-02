СМИ: на Ямайке умер регги-певец Банни Уэйлер

ГАВАНА, 2 марта. /ТАСС/. Регги-исполнитель Банни Уэйлер умер во вторник утром в одной из больниц в столице Ямайки Кингстоне в возрасте 73 лет. Об этом сообщает местная газета The Jamaica Observer.

Причины смерти не уточняются. В июле 2020 года певец перенес инсульт.

Настоящее имя Банни Уэйлера - Невилл Ливингстон. Он был одним из основателей группы The Wailers, в которую также входили Боб Марли и Питер Тош. В 2017 году правительство Ямайки наградило Банни Уэйлера орденом "За заслуги" - одной из высших государственных наград страны.