{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: на Ямайке умер регги-певец Банни Уэйлер

Ему было 73 года
Банни Уэйлер AP Photo/Collin Reid
Описание
Банни Уэйлер
© AP Photo/Collin Reid

ГАВАНА, 2 марта. /ТАСС/. Регги-исполнитель Банни Уэйлер умер во вторник утром в одной из больниц в столице Ямайки Кингстоне в возрасте 73 лет. Об этом сообщает местная газета The Jamaica Observer.

Причины смерти не уточняются. В июле 2020 года певец перенес инсульт.

Настоящее имя Банни Уэйлера - Невилл Ливингстон. Он был одним из основателей группы The Wailers, в которую также входили Боб Марли и Питер Тош. В 2017 году правительство Ямайки наградило Банни Уэйлера орденом "За заслуги" - одной из высших государственных наград страны.

Теги
Ямайка
Новое здание Пермской художественной галереи построит нижегородская компания
Подрядчик предложил цену в размере 4,2 млрд рублей
Читать полностью