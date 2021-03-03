В Москве пройдет премьера спектакля-путешествия по мотивам очерка Достоевского

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Премьера спектакля режиссера Елены Невежиной "Зимние заметки о летних впечатлениях" по одноименному очерку Федора Достоевского пройдет на малой сцене Театра наций 3 марта. Главные роли в нем исполняют Илья Исаев и Елизавета Арзамасова.

Спектакль дает старт программе Театра наций "Достоевский 200", посвященной 200-летию со дня рождения писателя. Невежина рассказала журналистам накануне премьеры, что ее заинтересовала возможность сделать проект на основе "не самого привычного" текста писателя.

Она выбрала путевые эссе Достоевского о его первом путешествии по Австрии, Англии, Германии, Италии, Франции и Швейцарии в 1862 году. Очерк впервые был опубликован с февраля по март 1863 года в литературно-политическом журнале "Время", в котором Достоевский заведовал художественным и критическими отделами.

"Конечно, это вызов, потому что этот текст не является пьесой. Нам нужно было найти свой диалог для артистов, понять, на чем он строится. Мы решили, что если искать драматургический конфликт, который, как известно, является главным двигателем спектакля, то лучший вариант - вечный конфликт мужчины и женщины как двух разных вселенных, разных взглядов на жизнь, он прекрасен сам по себе", - сказала Невежина.

Она добавила, что в спектакле отражены разные стадии взаимоотношений пары. "И одновременно это такие фантазии, когда ты едешь в вагоне поезда или даже метро, вглядываешься в человека, и вдруг тебе приходят какие-то мысли "если бы" - какие у вас могли бы быть взаимоотношения", - рассказала режиссер.

Философия жизни

Главные роли в спектакле исполняют Илья Исаев и Елизавета Арзамасова. По словам актрисы, текст наполнен впечатлениями, рассуждениями, фактами, и очень актуален в нашей стремительной, полной событий современной жизни.

"Но у моего поколения, например, уже сложилось клиповое мышление, и ребята не привыкли так осваивать информацию. Мы приглашаем вас в "музей" - "музей" красивого, грамотного языка, "музей", наполненный самыми яркими философскими рассуждениями, на которые иногда не хватает времени в повседневности", - отметила Арзамасова.

Исаев, в свою очередь, рассказал, что его персонаж - собирательный образ, в котором проступают черты и Достоевского, и современного человека. Он добавил, что очерк писателя злободневный. "Это вопросы, которые никуда не делись, они были тогда, есть и сейчас. Это, собственно, и говорит об авторе как о гении, который видит те проблемы, которые не меняются с течением времени", - сказал актер.

Премьера "Зимних заметок о летних впечатлениях" станет первым событием в рамках программы "Достоевский 200", приуроченной к 200-летию со дня рождения писателя. Также в программе квиз, кинопоказы, режиссерская и оперная лаборатории и другие события.