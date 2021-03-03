В Москве открывается выставка о режиссере-сценографе Олеге Шейнцисе

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Выставка-инсталляция "Шейнцис. Эссе в четырех картинах", рассказывающая о режиссере-сценографе, педагоге Школы-студии МХАТ Олеге Шейнцисе, открывается в Еврейском музее и центре толерантности в Москве. Об этом сообщила пресс-служба музея.

"Попытка передать ощущение от феномена Олега Шейнциса предпринята уже в самом названии выставки. Эссе, поясняют создатели, это индивидуальное художественное переживание, однако свойственная ему свободная форма изложения здесь является концепцией", - сказали в пресс-службе.

Как рассказали в музее, композиция выставки состоит из четырех частей, объединенных общим художественным замыслом. При этом выставку принципиально не связывали с какой-либо памятной датой из жизни Шейнциса. А идеей создания послужили личные впечатления авторов, представленные в сценографической форме.

Частью экспозиции стала видеоинсталляция, на которой гости выставки смогут увидеть воспоминания о Шейнцисе спецпредставителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого, режиссера Дмитрия Крымова, гендиректора Большого театра Владимира Урина, ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого, художника Павла Каплевича и других коллег сценографа. В проекте звучит оригинальный саундтрек, специально записанный звукорежиссером Иваном Ширшовым.

По словам председателя СТД РФ Александра Калягина, Шейнцис был многогранно талантливым человеком. "Олег Шейнцис никогда не был простым исполнителем, а именно полноправным соавтором. Он был настоящим реформатором сценического пространства, его идеи были неожиданными, его художественная эстетика - по сути революционной", - цитируют его в пресс-службе.

Организацию выставки поддержали Московский театр "Ленком Марка Захарова", Союз театральных деятелей России, Театральный музей А. А. Бахрушина, Школа-студия МХАТ, Театр им. Вахтангова, Национальная театральная премия и фестиваль "Золотая Маска", фонд "МосАрт", а также супруга Олега Шейнциса - Людмила Кузьменко.

О сценографе

Олег Шейнцис известен широкой аудитории в основном по совместной работе с Марком Захаровым в Театре "Ленком". Там он оформил 23 спектакля, среди которых такие известные постановки как "Юнона и Авось", "Поминальная молитва", "Оптимистическая трагедия", "Три девушки в голубом", "Чайка".

Шейнцис изобретал новые приемы в работе над постановкой. Так, он первым использовал в театре лазер и сухой лед. Шейнцису принадлежит идея образа "Золотой Маски", которая по сей день остается фирменным стилем и символом одноименной национальной театральной премии. Он также придумал и создал фирменный логотип для Международного театрального фестиваля им. А. П. Чехова.