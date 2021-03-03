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Инклюзивные творческие лаборатории в 2021 году появятся по всей России

По словам министра культуры Ольги Любимовой, учреждения культуры адаптируют свои пространства для людей с ограниченными возможностями

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Инклюзивные творческие лаборатории создадут в этом году по всей стране на базе Домов народного творчества. Об этом сообщила в среду министр культуры Ольга Любимова в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации.

"В 2019 году по поручению президента в Москве был создан инклюзивный Дом искусств - пока уникальное явление для сферы культуры. В этом году по всей стране мы создадим инклюзивные творческие лаборатории на базе Домов народного творчества", - сказала Любимова.

Она подчеркнула, что большинство учреждений культуры адаптируют свои пространства и разрабатывают специальные методики, направленные на развитие творческих способностей у людей с ограниченными возможностями.

Согласно результатам мониторинга доступности культурных благ для инвалидов, в 2019 году число доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) творческих мероприятий, проведенных учреждениями культуры, составило 2,3 млн, с участием людей с ОВЗ - 819 тыс. мероприятий. Кроме того, действует 18 тыс. инклюзивных творческих коллективов.

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РоссияЛюбимова, Ольга Борисовна
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