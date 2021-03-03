{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В марте отреставрированный фильм Хуциева "Июльский дождь" выпустят в повторный прокат

Специальный показ кинокартины пройдет 18 марта в Москве

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Отреставрированная версия фильма "Июльский дождь" Марлена Хуциева, которая в 2020 году вошла в секцию классики международного Каннского кинофестиваля, выйдет в повторный прокат с 25 марта. Об этом сообщает в среду журнал "Искусство кино".

На эту тему
"Поэт от кинематографа". Главные фильмы Марлена Хуциева

"25 марта "Искусство кино" при поддержке ФГУП "Киноконцерн "Мосфильм" выпускает в повторный прокат картину "Июльский дождь" Марлена Хуциева. Специальный показ фильма пройдет 18 марта в Москве", - рассказали в издании.

Драма "Июльский дождь" Марлена Хуциева вышла на экраны в 1966 году. Фильм рассказывает об отношениях главной героини Лены (Евгения Уралова) и ее жениха Володи (Александр Белявский), временной отрезок охватывает события с середины лета до осени.

В 2020 году картину включили в секцию "Каннская классика" международного Каннского кинофестиваля. Программа существует с 2004 года, в ней ежегодно демонстрируют лучшие фильмов всех времен. Глава "Мосфильма" Карен Шахназаров ранее рассказал ТАСС, что реставрация "Июльского дождя" была непростой, поскольку фильм достаточно старый.

Теги
РоссияХуциев, Марлен Мартынович
Инклюзивные творческие лаборатории в 2021 году появятся по всей России
По словам министра культуры Ольги Любимовой, учреждения культуры адаптируют свои пространства для людей с ограниченными возможностями
Читать полностью