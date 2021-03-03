В марте отреставрированный фильм Хуциева "Июльский дождь" выпустят в повторный прокат

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Отреставрированная версия фильма "Июльский дождь" Марлена Хуциева, которая в 2020 году вошла в секцию классики международного Каннского кинофестиваля, выйдет в повторный прокат с 25 марта. Об этом сообщает в среду журнал "Искусство кино" .

"25 марта "Искусство кино" при поддержке ФГУП "Киноконцерн "Мосфильм" выпускает в повторный прокат картину "Июльский дождь" Марлена Хуциева. Специальный показ фильма пройдет 18 марта в Москве", - рассказали в издании.

Драма "Июльский дождь" Марлена Хуциева вышла на экраны в 1966 году. Фильм рассказывает об отношениях главной героини Лены (Евгения Уралова) и ее жениха Володи (Александр Белявский), временной отрезок охватывает события с середины лета до осени.

В 2020 году картину включили в секцию "Каннская классика" международного Каннского кинофестиваля. Программа существует с 2004 года, в ней ежегодно демонстрируют лучшие фильмов всех времен. Глава "Мосфильма" Карен Шахназаров ранее рассказал ТАСС, что реставрация "Июльского дождя" была непростой, поскольку фильм достаточно старый.