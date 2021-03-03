Документальный фильм "Александр Солженицын. Раскаяние" увидят в 68 странах

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Документальный фильм "Александр Солженицын. Раскаяние" телеканала "Россия-1" увидят в 68 странах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "России-1".

"Совтелеэкспорт" - официальный дистрибьютор контента ВГТРК - объявил о первой сделке с телеканалом Histoire TV, принадлежащим французскому медиахолдингу Groupe TF1. Зрители 68 франкоязычных стран, включая Францию, Бельгию, Швейцарию и островные государства Тихого и Атлантического океанов, увидят документальный фильм телеканала "Россия" "Александр Солженицын. Раскаяние", - рассказали в пресс-службе.

В ней отметили, что в картине режиссера Сергея Мирошниченко, писатель, лауреат Нобелевской премии размышляет о будущем России и мира в XXI веке, о современной литературе и своей непростой жизни.

В ленту "Александр Солженицын. Раскаяние" вошли редкие кадры хроники, фрагменты интервью с Солженицыным, его друзьями и близкими. В фильме участвуют народные артисты России Евгений Миронов и Александр Сокуров, французский историк Жорж Нива и супруга писателя, Наталия Солженицына.