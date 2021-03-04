Пласидо Доминго выступит в Мариинке в опере Верди "Симон Бокканегра"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Испанский певец Пласидо Доминго исполнит заглавную партию в опере Джузеппе Верди "Симон Бокканегра", которая пройдет в Мариинском театре. Спектакль пройдет под управлением Валерия Гергиева на Новой сцене, сообщает пресс-служба театра.

"В этот свой приезд Пласидо Доминго выйдет на сцену в опере "Симон Бокканегра", которая появилась в репертуаре Мариинского театра в 2016 году, когда в Петербург была перенесена совместная постановка двух итальянских театров - Генуи и Венеции", - рассказали в пресс-службе, приведя слова самого певца: "Более пятидесяти лет я пел теноровый репертуар и всегда говорил: когда я выйду в отставку как тенор, буду петь баритоновые партии - в первую очередь Симона Бокканегру".

Партнерами Пласидо Доминго в этом спектакле в главных партиях выступят Татьяна Сержан (Амелия), Станислав Трофимов (Фиеско), Роман Бурденко (Паоло) и Глеб Перязев (Пьетро).

На этот спектакль продавались именные билеты только на сайте и в кассах Мариинского театра.

Пласидо Доминго, у которого установились дружеские отношения с Валерием Гергиевым, неоднократно пел на петербургской сцене и участвовал в фестивале "Звезды белых ночей". В 1990-х его слышали здесь в теноровом амплуа: Отелло, Парсифаль, Зигмунд. Позже, когда певец перешел на баритоновые партии, он выходил на эту сцену в образах Набукко, Макбета, старшего Жермона и Симона Бокканегры. Певец неоднократно выступал в Мариинском и как дирижер, порой успевая побывать за одну гастрольную поездку в двух этих амплуа.