Русский музей покажет на выставке произведения художников-миллениалов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Государственный Русский музей покажет произведения, характерные для различных течений современного искусства, на выставке художников-миллениалов в Мраморном дворце. Как сообщили ТАСС в пресс-службе музея, выставка будет открыта для посетителей с 4 марта по 14 июня.

"Экспозиция, посвященная творчеству художников поколения тридцатилетних, построена в основном на материале петербургского искусства. Авторы проекта используют понятие, связанное со сменой поколений, миллениалы, или те, кто родились в период 1980-х - 1990-х годов. Характерные черты, присущие людям, выросшим в одно время, находят отражение в произведениях, представленных на выставке", - отметили в пресс-службе.

В экспозицию вошли произведения более 40 авторов, выполненные в различных техниках и отражающие интерес художников к эксперименту с материалом. Помимо живописных работ будут представлены графика, объекты, скульптура, инсталляции, видео.

Среди авторов произведений художник-каллиграф Покрас Лампас, Константин Бенькович и Антонина Фатхуллина, которые выводят рисунок в трехмерное пространство, Татьяна Ахметгалиева, использующая нити вместо линий, Леонид Цхэ - особенность его манеры в том, что он переносит акцент с результата на процесс рисования. Пиксельная эстетика преобразуется в форму традиционной мозаики в работах Ивана Тузова, искусственный интеллект используется для создания художественного образа у Егора Крафта, законы компьютерной графики влияют на создание трехмерных художественных объектов Максима Свищева.

"Характерными чертами нового поколения художников является смещение границ личного и публичного, автобиографизм желание в искусстве говорить об индивидуальном опыте, страхах, травмах или фантазийных мирах. Важным представляется и стремление к выходу искусства в общественное пространство, на улицы. Своеобразная среда обитания миллениалов - город, с которым они вступают в художественный диалог", - отметили представители музея.

Русский музей - самое большое в мире собрание произведений русского искусства. Его фонды включают около 400 тыс. отечественных произведений всех основных видов и жанров с Х по ХХI век. Коллекция Русского музея регулярно пополняется современными работами, которые проходят через рассмотрение экспертно-фондовой комиссии.