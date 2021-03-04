В Доме РИО в преддверии 8 Марта открылась выставка о женщинах-разведчицах

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Выставка "Разведчицы на службе Отечеству", посвященная роли женщин в работе службы российской и советской разведки в разные эпохи, открылась в Доме Российского исторического общества (РИО) в преддверии Международного женского дня. Об этом передает корреспондент ТАСС.

"Разведка считается одной из самых мужских профессий, профессий с неженским лицом, но на самом деле это не так. Сегодня в составе Службы внешней разведки России много замечательных, талантливых, решительных, удивительных женщин, которые плечом к плечу с мужчинами выполняют свою сложную, но очень нужную для государства работу", - сказал председатель РИО, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, открывая выставку.

Он подчеркнул, что женщины-разведчицы наравне с мужчинами несли эту службу, начиная с периода становления Советской внешней разведки в 1920-1930-е годы, когда формировались позиции разведки за рубежом. "Женщины-разведчицы работали и с нелегальных позиций, и занимались так называемой легальной разведкой. Женщины внесли свой вклад в победу советского народа в Великой Отечественной войне против фашистской Германии и продолжали свою работу и после войны, достойно выполняли свой долг", - добавил Нарышкин.

В открытии приняли участие разведчицы-нелегалы Людмила Нуйкина и Тамара Нетыкса, работавшие вместе с супругами. Нетыкса отметила, что женщины, служащие в разведке, оказывают неоценимую поддержку своим мужьям как с точки зрения безопасности и разделения времени, так и с точки зрения обсуждения текущего положения.

Гости выставки увидят фотографии из личных архивов разведчиц, предметы гардероба и книги. В экспозицию вошли игральные карты и фарфоровая чайная пара Героя Российской Федерации Леонтины Коэн, веер, пудреница и наручные часы разведчицы Людмилы Нуйкиной.

Помимо этого, на выставке представлена информация о легендарных сотрудницах советской нелегальной разведки 1930-1940-х годов Марии Вильковыской и Лауре Григулевич, Герое Советского Союза Надежде Троян, первой в истории спецслужб мира руководительницы легальной резидентуры внешней разведки Зои Рыбкиной, известной как детская писательница под девичьей фамилией Воскресенская.