"Союзмультфильм" намерен создать собственный телеканал

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Студия "Союзмультфильм" ведет переговоры с представителями нескольких спутниковых каналов о запуске собственного телеканала. Его создание закреплено в долгосрочной стратегии развития, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе студии.

"Создание собственного телеканала закреплено в долгосрочной стратегии развития "Союзмультфильма". В настоящее время "Союзмультфильм" ведет переговоры с представителями нескольких спутниковых каналов, в числе которых телеканал "Мультландия", который является резидентом технопарка киностудии "Союзмультфильм". Детали переговоров раскрывать пока преждевременно", - рассказали в пресс-службе.

В "Союзмультфильме" добавили, что студия с каждым годом готовит все больше проектов. Так, в 2021 году планируется произвести порядка 200 эпизодов сериальных проектов и более 1800 минут анимации в целом. Кроме того, у студии есть обширная коллекция классических и авторских фильмов.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на источники на рынке телевидения сообщила о том, что "Союзмультфильм" договаривается о запуске неэфирного детского канала.