Умер карельский поэт Марат Тарасов

ПЕТРОЗАВОДСК, 4 марта. /ТАСС/. Народный писатель Республики Карелии, поэт, переводчик с карельского языка Марат Тарасов умер в четверг на 91-м году жизни. Об этом сообщили в министерстве культуры республики.

"Сегодня не стало поэта Марата Васильевича Тарасова. Ему было 90 лет. Марат Тарасов - один их известнейших карельских поэтов, представитель поколения писателей-шестидесятников. Заслуженный работник культуры РФ, Заслуженный работник культуры Карельской АССР, Народный писатель Республики Карелия", - говорится в сообщении.

Марат Тарасов родился в городе Кондопога в Карелии, в ранней юности начал писать стихи. В 1950-х годах он одновременно учился на историко-филологическом факультете Петрозаводского госуниверситета и в Литературном институте в Москве. В 1951 его поэму "Студенты" опубликовал поэтический сборник "На рубеже". За более чем 70-летнюю творческую деятельность были опубликованы десятки его поэтических книг, литературоведческих работ, известны переводы Тарасова на русский язык карельских писателей и поэтов - Ялмари Виртанена, Тобиаса Гуттари, Николая Лайне, Яакко Ругоева.

"Это большая потеря для карельской и российской литературы. Представитель знаменитого поколения поэтов-шестидесятников, он дружил с Робертом Рождественским, Евгением Евтушенко. В те годы произведения нашего знаменитого земляка звучали на радио и по телевидению, публиковались в газетах и журналах. Он был очень активным и деятельным человеком: помимо литературного творчества занимался общественной работой, 14 лет возглавлял Карельский союз писателей", - выразил свои соболезнования близким и родным поэта глава Карелии Артур Парфенчиков.