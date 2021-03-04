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Фонд кино в 2021 году оставил без изменений список лидеров российского кинопроизводства

По словам советника президента России по культуре Владимира Толстого, список опубликуют в ближайшее время

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Совет Фонда кино провел заседание по определению лидеров отечественного кинопроизводства, список компаний остался прежним, в скором времени его опубликуют. Об этом ТАСС сообщил председатель совета Фонда кино, советник президента РФ по культуре Владимир Толстой.

"Мы провели заседание, лидеры остались теми же, Фонд кино опубликует список в ближайшее время", - сказал Толстой.

В 2020 году в перечень лидеров отечественного кинопроизводства включили девять компаний, среди них "Водород 2011" и "Марс Медиа Энтертейнмент". Также в список вошли "Арт Пикчерс Студия", "Базелевс", "СТВ" и другие.

Тогда при составлении рейтинга кинокомпаний эксперты учитывали зрительскую оценку: посещаемость фильмов компании в кинотеатрах РФ, за рубежом, их телевизионный рейтинг. Кроме того, во внимание традиционно берется профессиональная оценка: количество наград на кинофестивалях и кинопремий, полученных выпущенными компанией картинами, а также продолжительность работы кинокомпании на рынке и количество выпущенных ею фильмов.

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