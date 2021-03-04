Дягилевский фестиваль пройдет в Перми с 10 по 20 июня

ПЕРМЬ, 4 марта. /ТАСС/. Международный Дягилевский фестиваль в Перми пройдет с 10 по 20 июня, сообщила в четверг пресс-служба Пермского театра оперы и балета.

"Фестиваль откроется 10 июня и продлится 11 дней. Он пройдет под художественным руководством Теодора Курентзиса. Программа будет объявлена позже", - говорится в сообщении.

В прошлом году фестиваль отменили из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. В качестве альтернативы в онлайн-формате зрителям показали концерты и спектакли прошлых лет, а в ноябре организовали специальный проект "Дягилев +". В этом году, как заверяют организаторы, события пройдут в традиционном формате. "Помимо основных событий Дягилевский фестиваль будет включать образовательную программу для студентов музыкальных специальностей высших учебных заведений. Будет работать фестивальный клуб. Все мероприятия будут организованы с учетом рекомендованных Роспотребнадзором мер безопасности", - добавила пресс-служба.

Международный Дягилевский фестиваль проводится в Перми с 2003 года. За это время он стал одним из крупнейших музыкальных форумов Европы. Его цель - поддержание и развитие традиций выдающегося импресарио и пропагандиста русской культуры Сергея Дягилева (1872-1929), чье детство прошло в Перми. В программе фестиваля мировые премьеры оперных и балетных спектаклей, выступления трупп современного танца, художественные выставки, концерты симфонической, камерной, органной, джазовой музыки, ретроспектива фильмов, фотовыставки. С 2012 года художественным руководителем фестиваля является Теодор Курентзис, который в 2019 году покинул пост худрука Пермского театра оперы и балета. Дягилевский фестиваль - 2021 пройдет при поддержке Министерства культуры Пермского края и департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми.