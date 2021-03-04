В Петербурге намерены выделить 40 млн рублей на завершение реставрации памятника Николаю I

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга планируют выделить до 40 млн рублей на завершение реставрации памятника императору Николаю I на Исаакиевской площади. Закончить восстановительные работы по контракту и снять строительные леса рассчитывают к ноябрю 2021 года, следует из данных портала госзакупок.

"Выполнение работ по реставрации объекта культурного наследия федерального значения "Памятник императору Николаю I" (Санкт-Петербург, Исаакиевская пл.). Срок окончания выполнения работ - до 10 ноября 2021 года. Начальная (максимальная) цена договора - 39,7 млн рублей", - говорится в конкурсной документации.

Подрядчику предстоит завершить комплексную реставрацию самой скульптуры работы Петра Клодта, пьедестала авторства Огюста Монферана и декоративной ограды памятника. Сохраняющая следы воздействия ветров и дождей Петербурга фигура императора требует ремонтных работ с применением серебра, сурьмы и различных сплавов. Отдельное внимание планируется уделить восстановлению зеленой патины бронзовой скульптуры.

Пьедестал памятника Николаю I должны будут очистить, заделать образовавшиеся в нем трещины, после чего нанести на него влагостойкую защиту. На самой Исаакиевской площади планируют реконструировать фундамент, а также брусчатку вокруг объекта культурного наследия. Финальные работы предполагают установку памятника императору и снятие строительных лесов.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 апреля 2021 года. Итоги аукциона должны подвести 9 апреля. Заказчиком работ выступает Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры". Восстановление памятника будет профинансировано за счет бюджетных средств города.

Ранее в январе 2021 года вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко сообщал, что открыть обновленный памятник императору Николаю I планируют к этой осени. Объект культурного наследия федерального значения был закрыт на комплексную реставрацию в октябре 2018 года, для ее реализации уже было заключено 3 контракта с ООО "Реставрационная мастерская "Наследие" на общую сумму 107,6 млн рублей. С момента создания памятник ни разу не реставрировался комплексно: проводившиеся на протяжении ХХ века ремонтные и реставрационные мероприятия носили в основном локальный характер и затрагивали отдельные элементы. В начале XXI века состояние памятника было признано аварийным, по программе комитета по государственному контролю, использованию и охраны памятников истории и культуры за счет средств бюджета Санкт-Петербурга было выделено 121,8 млн рублей на проведение работ по сохранению объекта.

Об истории памятника

Работы по установке памятника Николаю I на Исаакиевской площади были начаты на следующий год после смерти императора и окончания "мрачного семилетия" - позднего периода правления Николая Павловича, на которое пришлись Крымская война, усиление внутреннего контроля и преследование различных российских политических движений. Памятник императору был торжественно открыт 25 июня (7 июля) 1859 года. Монумент, ставший доминантой Исаакиевской площади, был создан архитектором Огюстом Монферраном при участии скульпторов Петра Клодта, Роберта Залемана, Николая Рамазанова по заказу Александра II в память об отце. Конная статуя представляет собой шестиметровую бронзовую скульптуру императора Николая I в кирасе и парадном мундире Кавалергардского полка верхом на вздыбленном коне.