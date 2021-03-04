В Петербурге готовят светомузыкальное шоу, посвященное Александру Невскому

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Празднование 800-летия со дня рождения князя Александра Невского в Санкт-Петербурге, которое будет длиться весь год, завершится светомузыкальным шоу "Связь времен". Об этом сообщила в четверг пресс-служба городской администрации после встречи губернатора Петербурга Александра Беглова с митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием.

В пресс-службе отметили, что официальные юбилейные мероприятия уже идут - в историческом парке "Россия - моя история" открылась фотовыставка "Во имя святого князя", вышла книга "Образ святого Александра Невского в русском искусстве XVI - начала XXI веков", начал работу сайт anevsky800.ru.

"Главные события года состоятся 12 сентября - в День перенесения мощей святого благоверного князя. Будет крестный ход, празднование на площади Александра Невского. В ноябре Комитет по развитию туризма планирует в рамках фестиваля "Чудо света" провести световое шоу, посвященное Александру Невскому и его эпохе. Завершающим событием юбилейных торжеств станет день памяти святого благоверного князя 6 декабря 2021 года. К нему готовится светомузыкальное шоу "Связь времен", - говорится в сообщении пресс-службы.

На встрече Беглов сообщил, что скорректированный план городских мероприятий по празднованию 800-летия Александра Невского будет утвержден в ближайшее время.

"Личность князя Александра Невского имеет для нас особое значение. Он - небесный покровитель нашего города. Санкт-Петербург станет центром празднования, мы активно готовимся к юбилейной дате", - привела пресс-служба слова губернатора.

О покровителе Петербурга

Князь Александр Ярославович (1221-1263) в разные годы жизни имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии великого князя Владимирского. Прозвище Невский он получил после победы в Невской битве, состоявшейся 15 июля 1240 года. Он одержал множество военных побед, а также прославился как политик и дипломат, способствовал распространению христианства в северные земли поморов.

Александр Невский канонизирован в 1547 году как благоверный князь. В 1723-1724 годах его мощи были перенесены из Владимирского Рождественского собора в Санкт-Петербург в Александро-Невский монастырь. Невский считается небесным покровителем Санкт-Петербурга.

В 2021 году в России отмечается 800-летие со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. В июне 2014 года президент России подписал указ, определяющий порядок подготовки и проведения этого события. Как отмечается в документе, праздничные мероприятия будут проводиться "в целях сохранения военно-исторического и культурного наследия, укрепления единства российского народа".