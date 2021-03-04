Музыканты Украины и Приднестровья впервые примут участие в конкурсе "Детский триумф джаза"

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Юные музыканты из Украины, в том числе Луганской народной республики (ЛНР), и Приднестровья впервые подали заявки на участие в VII Международном фестивале-конкурсе "Детский триумф джаза", который пройдет в Москве 9 марта. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в ТАСС художественный руководитель смотра Павел Овчинников.

"В этот раз мы получили около 200 заявок из разных концов нашей страны и из-за рубежа. Впервые мы получили несколько заявок из Приднестровской Молдавской Республики - из города Тирасполя, впервые из ЛНР - из Луганска, впервые из Украины - из города Кривого Рога. Больше заявок из Белоруссии", - рассказал он. Участникам смотра от семи до 17 лет, уточнил худрук.

Конкурсные прослушивания в этом году из-за пандемии коронавируса проходили в онлайн-формате. Гала-концерт лучших юных джазменов пройдет 9 марта в Театральном зале Московского международного Дома музыки без публики и будет транслироваться на порталах "Культура.РФ" и портале мэра Москвы.

Конкурс проходит в рамках Международного фестиваля "Триумф джаза", который в 21-й раз пройдет под руководством народного артиста России Игоря Бутмана с 11 по 15 марта.