На выставке в Петербурге покажут печатную машинку Алексея Германа-старшего

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Выставка о режиссере Алексее Германе-старшем "Герман и окрестности" открылась в четверг на киностудии "Ленфильм" в Петербурге. Выставка посвящена созданию фильма "Мой друг Иван Лапшин", снятого Германом в 1984 году. Посетители смогут увидеть на ней уникальные документы и печатную машинку, на которой режиссер работал при создании фильма, передает корреспондент ТАСС.

"Из личного архива здесь есть вещи, пишущая машинка, на которой "Лапшин" писался, есть фотографий довольно много личных, здесь много уникальных личных вещей. Выставка хорошая. Мне кажется, не было бы ничего плохого, если бы [после завершения] она располагалась в коридорах и помещениях "Ленфильма", чтобы привнести больше истории кинематографа в студию", - рассказал ТАСС на открытии Алексей Герман - младший.

В экспозицию вошли фотографии со съемок фильма, уникальные документы из Центрального государственного архива литературы и искусства Петербурга и Госфильмофонда России - сценарное дело фильма и личное дело Германа. На центральном стенде экспозиции - фотографии семьи режиссера из личного архива. Экспонаты выставки сопровождены цитатами режиссера из интервью.

Одновременно с открытием выставки состоялась презентация книги Любови Аркус "Герман", которая представляет собой исследование жизни и творчества режиссера. В книге собраны статьи о его фильмах, уникальные фотографии, интервью.

Выставка продлится до 4 апреля.

Драма "Мой друг Иван Лапшин" рассказывает о небольшом кусочке жизни начальника уголовного розыска города Унчанска Ивана Лапшина, о жизни его друзей и знакомых глазами ребенка. Фильм вышел в прокат в 1984 году. Главные роли в нем исполнили Андрей Болтнев, Нина Русланова и Андрей Миронов.

О режиссере

Алексей Герман-старший (1938-2013) - один из авторов "ленинградской школы" кино. С 1964 года он работал на "Ленфильме", где создал фильмы, вошедшие в кинолетопись страны: "Седьмой спутник", "Двадцать дней без войны" и другие. Алексей Герман - лауреат премии "Ника - 1999". В 2001 году его фильм "Хрусталев, машину!" французский киножурнал "Кайе дю синема" включил в число 50 лучших фильмов, снятых за последние полвека.