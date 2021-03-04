СМИ: Жан-Люк Годар хочет скоро уйти из кино

НЬЮ-ЙОРК, 4 марта. /ТАСС/. Французский режиссер и сценарист Жан-Люк Годар намерен в скором времени покинуть киноиндустрию. Об этом сообщил в среду портал The Film Stage.

По его сведениям, в ходе общения в видеоформате с представителями международного фестиваля в Керале (Индия) 90-летний Годар сказал, что после завершения работы над двумя новыми фильмами намерен уйти из мира кино. "Я завершаю свою киножизнь, мою жизнь как создателя фильмов написанием двух сценариев и после этого скажу "прощай кино", - приводит издание его слова.

Всего на счету Годара порядка 200 фильмов, его первая полнометражная лента - криминальная драма "На последнем дыхании" с Жан-Полем Бельмондо в главной роли вышла еще в 1959 году. В числе его самых известных кинолент комедийная мелодрама "Страсть" (1982); драма по мотивам новеллы Проспера Мериме "Имя: Кармен" (1983), история девы Марии, перенесенная в современность "Хвала тебе, Мария" (1984), криминальная мелодрама "Детектив" (1985).

Почти ко всем своим фильмам сценарии он писал сам, примерно в половине из них он выступал в качестве монтажера, в нескольких - как оператор, более 20 лент сам продюссировал. Кроме того, во многих картинах он исполняет какую-либо роль, в том числе самого себя.

В 2011 году Годар был отмечен премией "Оскар" за вклад в развитие в кинематографа, на церемонии ее вручения он не присутствовал, так как не придает значения наградам.