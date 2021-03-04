В Архангельск впервые приедут три независимых театра по проекту "Большие гастроли"

АРХАНГЕЛЬСК, 4 марта. /ТАСС/. Гастроли трех независимых театров впервые пройдут в Архангельске по федеральному проекту "Большие гастроли", рассказал в четверг ТАСС директор Архангельского областного театра драмы Сергей Самодов.

"Мы поддержали четыре заявки, три из них были поддержаны федеральным проектом, в итоге к нам приедут три независимых театра, причем очень ярких, самобытных, авторских, которые, безусловно, расширят зрительскую практику и зрительский опыт в Архангельске", - сказал Самодов.

С 16 по 18 марта в Архангельске будет выступать петербургско-сочинский театр Vertumn. Как пояснила режиссер театра Елена Бедрак, визитная карточка группы - это сочетание поэзии и музыки. В Архангельске Vertumn покажет литературно-джазовый спектакль "Пилигрим. Иосиф Бродский", моноспектакль "Невидимка, двойник, пересмешник …", посвященный творчеству Марины Цветаевой, и постановку "Воин и Дева" про историю брака Анны Ахматовой и Николая Гумилева.

30-31 марта состоятся гастроли театра "Особняк" из Москвы, который представит семейный спектакль "Комната Герды" по мотивам сказки Г. Х. Андерсена "Снежная Королева". Эта постановка - обладатель национальной премии "Золотая маска" и ряда других наград. Также театр привезет драму "Машина едет к морю" об истории слепого старика и его внука.

В конце мая в Архангельск приедет московский театр "Эскизы в пространстве", который покажет спектакли "Гамлет. Новая версия", "Русский рок", в котором зрители станут полноправными участниками действия, а также "Отцы. Невыдуманные истории", состоящий из монологов актеров о своих отцах. Директор театра драмы Самодов даже предложил поддержать эти гастроли флешмобом, в котором зрители могли бы в соцсетях рассказать о своих отцах.

В рамках проекта "Большие гастроли" в Архангельск также приедет Московский губернский театр и пройдут обменные гастроли архангельского театра с театром из Ижевска.