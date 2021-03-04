Премьера фильма "Лига справедливости Зака Снайдера" состоится в России 18 марта

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Премьера супергеройского блокбастера "Лига справедливости Зака Снайдера" с Беном Аффлеком и Галь Гадот в главных ролях состоится в России одновременно с мировым релизом 18 марта на "КиноПоиск HD", сообщает в четверг пресс-служба онлайн-кинотеатра.

как Зак Снайдер нашел свой стиль и что мы увидим в "Лиге справедливости"

Титан экшена: как Зак Снайдер нашел свой стиль и что мы увидим в "Лиге справедливости"

"18 марта одновременно с мировой премьерой эксклюзивно по подписке на "КиноПоиск HD" выйдет масштабный супергеройский боевик "Лига справедливости Зака Снайдера" - полнометражный фильм Warner Bros. Pictures и HBO Max, релиз которого фанаты вселенной DC ждали четыре года", - рассказали в пресс-службе.

Фильм будет доступен по подписке как в оригинальной озвучке, так и с русским дубляжом. Действие разворачивается после событий картины "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости". Брюс Уэйн (Бэтмен), заручившись поддержкой Дианы Принс (Чудо-женщина), отправляется на поиски мета-людей, чтобы с их помощью защитить мир от надвигающейся катастрофы. На экране зрители увидят также Аквамена, Киборга и Флэша. Роли исполнили Бен Аффлек, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Рэй Фишер, Эзра Миллер и другие.

"Лига справедливости Зака Снайдера" стала альтернативной версией одноименного фильма 2017 года, который Снайдер не сумел завершить из-за смерти дочери. Ту картину доснял режиссер "Мстителей" Джосс Уидон, изменив сценарий и некоторые сцены. Поклонники вселенной DC остались недовольны его версией и вскоре после премьеры запустили петицию с требованием выпустить фильм в том виде, в котором его задумал Снайдер. Позже к ним присоединились звезды фильма Галь Гадот и Бен Аффлек, а также члены съемочной группы. Мировая премьера "Лиги справедливости Зака Снайдера" продолжительностью четыре часа состоится 18 марта.