Имена победителей Берлинского кинофестиваля огласят на онлайн-презентации

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Международное жюри Берлинского кинофестиваля, который проходит в онлайн-формате из-за пандемии, 5 марта огласит победителей основной конкурсной программы и секции Encounters. Об этом сообщается на официальном сайте смотра.

Первый этап Берлинале открылся 1 марта параллельно с Европейским кинорынком, официально он завершится в пятницу, но в выходные профессионалы индустрии смогут увидеть фильмы-победители на онлайн-платформе Berlinale Media Service.

Претенденты на победу

В этом году в жюри Берлинале вошли обладатели "Золотых медведей" прошлых лет, среди которых режиссеры Моххамад Расулоф, Надав Лапид, Адина Пинтилие, Ильдико Эньеди, Джанфранко Рози и Ясмила Жбанич. За дни фестиваля они посмотрели 15 картин основной конкурсной программы из разных стран.

Традиционно на фестивале журнал Screen составлял рейтинг оценок кинокритиков. Издание ежедневно публикуется на Берлинале и других международных смотрах. Таблица критиков включает мнения специалистов из Великобритании, Германии, Италии, России. На предпоследний день кинофестиваля лидирующие позиции заняли черно-белая картина "Вступление" южнокорейского режиссера Хон Сан-су и документальный фильм "Господин Бахманн и его класс" Марии Шпет - их оценили в 3,3 балла из 5.

Вторую строчку с 3,1 баллов занял фильм "Фабиан, или Прогулка перед собаками" Доминика Графа, снятый по роману немецкого писателя Эриха Кестнера, который был опубликован в 1931 году. На третьем месте в рейтинге оказалась лиричная драма о любви "Что мы видим, когда смотрим на небо?" грузинского режиссера Александра Коберидзе. Ее оценили в 3 балла.

В программе также показали сатирическую трагикомедию "Неудачный секс или сумасшедшее порно" румынского режиссера Раду Жуде о попавшем в интернет ролике интимного характера с участием учительницы истории, мелодраму с элементами фантастики "Я твой человек" режиссера Марии Шрадер с Сандрой Хюллер и Дэном Стивенсом, драму "Маленькая мама" француженки Селин Сьяммы и другие картины.

Также в пятницу назовут победителей секции Encounters, проходящей во второй раз. Она объединила 12 картин, которые можно считать новыми голосами в кинематографе. Ранее художественный директор фестиваля Карло Шатриан рассказал, что каждый из отобранных фильмов совершает какое-либо кинематографическое открытие.

О фестивале

Второй этап Берлинале-2021, который проведут офлайн для обычных зрителей, запланирован на июнь. Тогда же организаторы хотят провести торжественную церемонию награждения победителей.

Первый Берлинский фестиваль открылся 6 июня 1951 года лентой Альфреда Хичкока "Ребекка" (Rebecca, 1940). Сейчас Берлинале по престижу все чаще ставят в один ряд с Каннским и Венецианским фестивалями. Если раньше немецкий киносмотр проигрывал своим старшим братьям хотя бы по составу звездных гостей, то в последнее десятилетие в этом плане он вышел на новый уровень. Из года в год сеансы посещают в общей сложности более 300 тыс. человек. В разных программах представлены сотни лент, аккредитацию запрашивают тысячи журналистов со всего мира.