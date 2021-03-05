Мариинка впервые целиком представит по-немецки "Нюрнбергских мейстерзингеров" Вагнера

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 марта. /ТАСС/. Мариинский театр впервые представит в полном объеме на немецком языке оперу Рихарда Вагнера "Нюрнбергские мейстерзингеры". Концертное исполнение оперы под управлением Валерия Гергиева пройдет в пятницу на сцене Мариинского-2, сообщила пресс-служба театра.

"Освоение новой для труппы партитуры началось еще прошлой весной, и в концертах уже прозвучали I и III акты оперы. И вот теперь она впервые полностью прозвучит здесь на языке оригинала. Причем произойдет это через более чем сто лет после первой постановки", - рассказали в пресс-службе.

В Мариинском театре оперу ставили дважды: в 1914 и в 1926 годах. В обоих случаях она исполнялась на русском языке в переводе Виктора Коломийцева. С первой постановкой "Мейстерзингеров" вагнеровский репертуар в театре достиг наивысшего расцвета: в сезоне давали восемь опер композитора (с началом Первой мировой войны весь Вагнер был снят). Ныне именно эта опера венчает мариинское собрание сочинений немецкого мастера.

С певцами работает главный специалист театра по немецкому стилю - репетитор-концертмейстер Марина Мишук. В исполнении участвуют ведущие солисты труппы: Михаил Петренко (Ганс Сакс), Ирина Чурилова (Ева), Роман Бурденко (Бекмессер), Евгений Никитин (Погнер), Сергей Скороходов / Михаил Векуа (Вальтер), Андрей Попов (Давид), Анна Кикнадзе (Магдалена).

"Мейстерзингеры" - десятая опера Вагнера в репертуаре Мариинского театра. С постановки "Парсифаля" в 1997 году Валерий Гергиев начал "перезагрузку" вагнеровской традиции в России. Сегодня это единственный в стране театр, где можно услышать тетралогию "Кольцо нибелунга". Все оперы Вагнера исполняются на немецком языке и силами собственной труппы, где сформировалась целая группа мастеров вагнеровского стиля. Аудиозаписи "Золота Рейна", "Валькирии" и "Парсифаля" выпущены на лейбле Mariinsky.