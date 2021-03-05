Армения не будет участвовать в "Евровидении-2021"

ЕРЕВАН, 5 марта. /ТАСС/. Армения не примет участия в международном конкурсе "Евровидение", который пройдет в Роттердаме в мае текущего года. Об этом говорится в заявлении Общественного телевидения республики, которое представляет страну в конкурсе.

"После всесторонних обсуждений и переговоров Общественное телевидение объявляет, что в этом году Армения не будет участвовать в международном песенном конкурсе "Евровидение". Произошедшие события, нехватка времени и другие объективные обстоятельства несовместимы с надлежащим представлением Армении в песенном конкурсе", - говорится в заявлении, размещенном в пятницу на официальной странице в Facebook.

Финал "Евровидения-2021" пройдет в Роттердаме 22 мая.

Ранее Армения отказалась принимать участие в детском "Евровидении-2020", которое прошло в ноябре прошлого года, из-за военных действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха. В прошлом году Общественное телевидение Армении организовало национальный финал для отбора представителя республики на 65-м конкурсе "Евровидение". Победителем стала Атена Манукян с песней Chains On You, однако мероприятие, которое должно было пройти с 12 по 16 мая 2020 года в Роттердаме, отменили из-за пандемии коронавируса.