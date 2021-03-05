Умерла британская актриса, сыгравшая Анну Каренину в сериале BBC

ЛОНДОН, 5 марта. /ТАСС/. Британская актриса Никола Пэджетт, сыгравшая Анну Каренину в телеадаптации одноименного романа, снятой вещательной корпорацией BBC в 1977 году, умерла в среду, 3 марта, в возрасте 75 лет. По данным газеты The Guardian, разместившей в пятницу некролог актрисы, причиной ее смерти стала опухоль мозга.

Пэджетт была популярной в Великобритании артисткой театра и телевидения. Наиболее известные из ее ролей пришлись на 70-е годы прошлого века. Она снималась в телефильме "Франкенштейн: правдивая история" (Frankenstein: The True Story, 1973) и исключительно популярном в свое время драматическом сериале "Вверх и вниз по лестнице" (Upstairs, Downstairs, 1971-1975), удостоенном семи премий Emmy и "Золотого глобуса". Одной из лучших ее работ критики считают главную роль в десятисерийном телефильме "Анна Каренина" по книге Льва Толстого (1847-1910). Роли Каренина и Вронского в нем сыграли известные британские актеры Эрик Портер и Стюарт Уилсон.

Карьера Пэджетт рано завершилась в связи с тяжелым заболеванием психики. Она страдала биполярным расстройством и написала изданную в 1997 году книгу о своей борьбе с болезнью. В последний раз Пэджетт поднималась на театральную сцену в 1995 году.