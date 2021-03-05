В Архангельске открылась выставка о Новой Земле, где фото повторяют снимки первопроходцев

АРХАНГЕЛЬСК, 5 марта. /ТАСС/. Выставка "Следуя за великими", посвященная комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества, проведенной в 2020 году вокруг Новой Земли, открылась в пятницу в Северном морском музее Архангельска. Как рассказал ТАСС автор выставки, сотрудник нацпарка "Русская Арктика", фотограф Николай Гернет, фотографии из экспедиции повторяют сюжеты снимков, картин и даже текстовых описаний полярников-первопроходцев.

"Цель экспедиции была найти следы первопроходцев Арктики. Нашей группе была поставлена задача: найти и зафиксировать изменения в тех точках, где делали фотографии участники исторических экспедиций. Когда я вернулся и начал кадры из экспедиции разбирать, то нашлись и другие совпадения, в том числе с картинами Тыко Вылки и Борисова и другими снимками. Так и возникла идея выставки не просто с красивыми фото, а с историческим бэкграундом", - рассказал Гернет.

Во время экспедиции, которая проходила в августе 2020 года, участники брали за основу книгу-отчет полярного исследователя Владимира Русанова "На "Дмитрии Солунском" вокруг Новой Земли: описание путешествия Новоземельской экспедиции 1910 года". "Если взять снимки русановские, скажем, мыса Желания, то контур мыса ничуть не изменился, только появился маяк, - рассказал собеседник агентства. - В губе Крестовой тогда начинал строиться поселок, первый дом, это место узнаваемо: вот эта вершинка, провальчик, но от здания остались только развалины. А полуостров Панкратьева, наоборот, он описывает как пустыню. В советское время здесь появилась промысловая изба. Если бы я отошел на десять шагов назад, я бы мог такую же пустыню сфотографировать, но я специально снял с домиком, чтоб показать, что здесь были люди после Русанова, здесь была жизнь".

Одно из мест удалось опознать даже без изображения, только по тексту в отчете. Русанов написал, что в заливе Норденшельда очень красивый ледник, а посреди него морена (созданное ледником скопление обломков горных пород) в виде дороги. "И я смотрю и вижу на леднике такую дорогу. Мы привыкли, что морена - это такой накат, я таких морен никогда не видел", - поделился фотограф. Этот снимок на выставке сопровождается описанием из книги полярника.

Благодаря старой фотографии на острове Баренца было обнаружено продовольственное депо австро-венгерской экспедиции под руководством Юлиуса Пайера и Карла Вайпрехта. В 1873 году они откроют Землю Франца-Иосифа, а в августе 1872 года создадут на Новой Земле базу, которая будет служить первым пристанищем экспедиции в случае потери судна. Полярники положили груз в расщелину, завалили ее крупными камнями, а на фоне скалы сделали снимок. По нему и опознали точку. За 150 лет очертания скалы совсем не изменились. "Даже вон там булыжник слева внизу как лежал на этом месте, так и лежит, даже не сдвинулся", - показал Гернет тот самый валун на своем и историческом снимках.

О совпадении снимков с картинами

Всего на выставке представлено 15 фотографий Гернета: восемь сопоставляются с историческими фото, одна - с описанием, остальные - с картинами и рисунками художников Тыко Вылки и Александра Борисова, которые работали на Новой Земле и писали свои произведения с натуры. "Они настолько точно передавали местность на своих картинах, что смотришь и понимаешь: да, это не фантазия художника, а тот самый мыс, те самые вершинки", - отметил собеседник агентства.

По словам Гернета, побывав в тех местах, на картины арктических художников он начал смотреть по-другому. Зачастую это не просто изображение места. "Вот мыс Дровяной. Тыко Вылка не рисовал тот хаос из бревен, который мы видели сейчас, он схематично изобразил несколько бревен, - пояснил он. - Мыс находится в Маточкином Шаре (пролив между Северным и Южным островами Новой Земли). Там течение то туда, то сюда, на мысе место плоское, туда все бревна и выносит. А еще это точка, на которой стояла группа экспедиция Федора Розмыслова (штурман, путешественник XVIII века, первый гидрограф Новой Земли). И Тыко Вылка изобразил тут бочку, как след пребывания человека. И, изучив историю этого места, ты понимаешь, откуда эта бочка могла там взяться".

Одно из сопоставлений у Гернета получилось случайно. Он сделал снимок высадки группы у бывшего становища Лагерное, которое до создания поселка Белушья Губа считалось столицей Новой Земли. Когда уже дома он стал искать материалы, связанные с Лагерным, он случайно обнаружил почти идентичный снимок 1937 года. "Фото с катером на переднем плане на фоне Лагерного, и причем точно в той же точке, с теми же скалами, с теми же горами, которые у нас сфотографированы. Еще и подписан", - добавил он.

Выставка была создана благодаря сотрудничеству Северного морского музея, областного краеведческого музея, музейного объединения и областной библиотеки имени Добролюбова. Выставка будет работать до конца мая.