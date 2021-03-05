Умер танцовщик Патрик Дюпон

ТАСС, 5 марта. Французский танцовщик, этуаль (высший профессиональный статус солиста балета в балетной группе) балета Парижской оперы Патрик Дюпон умер в возрасте 61 года. Об этом в пятницу сообщило Agence France-Presse со ссылкой на окружение Дюпона.

Отмечается, что танцовщик умер в результате тяжелой болезни.

В 1976 году Дюпон стал обладателем золотой медали и гран-при престижного Международного балетного конкурса в болгарской Варне, после которого его карьера на национальном и международном уровне стала стремительно развиваться. В 1980 году он стал этуалем Парижской оперы. С 1990 года по 1995 год являлся директором балета Парижской оперы, сменив на этом посту Рудольфа Нуреева.

Помимо большого количества работ в театре, среди которых "Сон в летнюю ночь", "Лебединое озеро", "Саломея" и "Дон Кихот", Дюпон также снимался в кино. Одной из наиболее известных его работ является фильм "Танцевальная машина" (Dancing Machine, 1990), где главную роль сыграл Ален Делон.