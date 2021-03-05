Художники из 37 регионов России и пяти стран мира стали участниками выставки "Арт-Пермь"

ПЕРМЬ, 5 марта. /ТАСС/. Более 150 авторов из 37 регионов России и пяти стран мира представили свои работы на Международной выставке-продаже живописи, графики, скульптуры, фотографии "Арт-Пермь", которая открылась в пятницу в выставочном центре "Пермская ярмарка". Об этом журналистам рассказала руководитель проекта Яна Шеина.

"У нас на выставке принимают участие более 150 участников из 37 городов России и пяти стран, это выставка 23-я по счету. Основная тема выставки "Арт-Пермь" этого года - это свет. Мы предлагаем людям взглянуть с помощью света на реальность по-другому, посмотреть на привычные для нас предметы по-новому. Идея света - она поддержана в общем оформлении площадки и также на отдельных наших стендах", - сказала она.

Ключевая экспозиция выставки представлена В, он впервые выехал за пределы города и привез в Пермь более 10 работ в технике shadow art. "В Музее теней в Петербурге собраны работы арабских художников, работы кураторов музея и приглашенных художников, инженеров, технологов, с которыми мы сотрудничаем. В Пермь мы привезли более 10 экспонатов. Специфика в том, что художники используют бытовые материалы. Вот, например, зубочистки. Эти вещи дают необычные тени и образы, очень кропотливая техника, потому что художнику нужно учитывать не только длину зубочисток, но и расстояние от источника света", - рассказал сокуратор экспозиции Илья Крончев.

Художник Петр Фролов представил иллюстрации к английской азбуке, а пермский Центр городской культуры проект "Твердые сорта", он посвящен проблемам архитектурного наследия Перми. Житель Прикамья Сергей Пахомов создал миниатюрные копии пермских зданий, которые находятся в аварийном состоянии или же их хотят снести. Помимо знакомства с выставкой, посетители арт-салона могут поучаствовать в мастер-классах по росписи по дереву акрилом, обработке поделочных камней, японской живописи суми-э, а также пообщаться с художниками.

"Арт-Пермь" - международная выставка-продажа живописи, графики, скульптуры, фотографии и изделий декоративно-прикладного искусства. Она проходит в Перми с 1999 года, в этом году - с 5 по 14 марта.