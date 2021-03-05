Театр Ленсовета представил премьеру спектакля "Мама" по пьесе драматурга Флориана Зеллера

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 марта. /ТАСС/. Академический Театр имени Ленсовета показал в пятницу на Малой сцене премьеру спектакля "Мама" по пьесе cовременного французского драматурга Флориана Зеллера. Главные роли исполнили народные артисты России Анна Алексахина и Сергей Мигицко.

"В центре спектакля "Мама" - судьба женщины, которая обнаруживает себя на руинах собственной жизни, в ее осколках, ошибках и потрясениях. Она разматывает клубок времени, узелок за узелком, в поисках смысла собственной жизни. Это спектакль о любви, которая проходит, и о надежде, которая остается. "Мама" - спектакль обо всех нас", - рассказал журналистам о своей постановке петербургский режиссер Илья Мощицкий.

Петербуржцы первыми в России поставили пьесу "Мама" - вторую часть драматургической трилогии "Папа", "Мама", "Сын" Флориана Зеллера. Его пьесы идут по всему миру, главные роли в спектаклях и фильмах по его текстам играли такие актеры, как Изабель Юппер и Энтони Хопкинс.

Две другие пьесы этого цикла ранее были показаны в Москве. "Папа" с Сергеем Гармашом идет в "Современнике" в постановке Евгения Арье, а "Сын" недавно поставлен Юрием Бутусовым в Российсом академическом молодежном театре.