Госфильмофонд создаст экспертный совет по формированию реестров фильмов для оцифровки

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Экспертный совет для формирования реестров наиболее важных кинолент для оцифровки появится при Госфильмофонде России. Об этом сообщила генеральный директор Госфильмофонда Елена Филатова в ходе рабочей встречи с министром культуры РФ Ольгой Любимовой.

"В ближайших планах - создание внешнего коллегиального органа, экспертного совета, чтобы более точно формировать реестры наиболее важных и ценных для сохранения и оцифровки лент, учитывая мнение профессионального сообщества", - рассказала Филатова, чьи слова приводятся на сайте Минкультуры России.

Основным вопросом обсуждения стало исполнение национального проекта "Культура" по оцифровке фильмовых материалов. Любимова отметила, что вопросы сохранения кинонаследия будут включены в концепцию развития отечественной кинематографии, разрабатываемой Минкультуры до 2030 года.

Филатова сообщила, что в прошлом году, как и планировалось, были оцифрованы 2,5 тыс. фильмовых материалов. В текущем году и последующие годы планируется увеличить это число до 5 тыс.

Также в ходе встречи Любимова и Филатова обсудили планы по развитию архива, технические и научные достижения Госфильмофонда. Они также коснулись деятельности кинотеатра "Иллюзион", который входит в состав Госфильмофонда и отметит 18 марта 55-летний юбилей. К празднику приурочена программа "Ровесники", куда войдут фильмы, снятые в 1966 году: от "Андрея Рублева" до "Берегись автомобиля".

Госфильмофонд России - главный и крупнейший архив кинофильмов РФ, член Международной федерации киноархивов (FIAF). Является государственным учреждением культуры - хранителем государственной коллекции фильмов и других киноматериалов, осуществляющим собирательскую, творческо-производственную, культурно-просветительскую, исследовательскую, методическую и информационную деятельность в сфере кинематографии.