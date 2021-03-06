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Алексей Герман-младший планирует снять фильм о последних годах жизни Анны Ахматовой

Кто будет играть главную роль, пока не известно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Режиссер Алексей Герман-младший планирует снять художественный фильм о последних годах жизни поэтессы Анны Ахматовой в ее доме в поселке Комарово в Санкт-Петербурге. Исполнительница главной роли пока держится в тайне, написал кинорежиссер в Facebook в субботу.

"Уже несколько дней убежден, что очень хочу снять фильм о последних годах Ахматовой в Комарово. Сделать картину о жизни в том самом маленьком щитовом домике со скамейкой неподалеку, шуме сосен, памяти, ее гостях, ее уходе. <…> Надо начинать сценарий готовить постепенно. Работа большая. Думал не вернусь в Ленинград, а нет. Хотя тут проще, ведь нужны лишь улица, дом, скамейка, сосны и люди. И актрису уже знаю, но не скажу пока", - написал он.

Ахматова провела последние 10 лет своей жизни в небольшом доме в поселке Комарово под Ленинградом, прозванном самой поэтессой "будкой". Он стал центром притяжения для многих деятелей культуры. Дом также стал одним из мест творческого становления для молодых поэтов-шестидесятников, которых называли "ахматовскими сиротами" - Иосифа Бродского, Евгения Рейна, Анатолия Наймана и Дмитрия Бобышева.

Алексей Герман-младший - российский кинорежиссер и сценарист, автор фильмов "Довлатов", "Бумажный солдат" и "Под электрическими облаками".

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