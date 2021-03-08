Фестиваль русской культуры "Масленица" пройдет в Лондоне в онлайн-режиме

ЛОНДОН, 8 марта. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Традиционный фестиваль русской культуры "Масленица" начинается в понедельник в Лондоне в онлайн-режиме. С 8 по 14 марта у его гостей будет возможность познакомиться с русской музыкой, народными ремеслами, кино и литературой, научиться печь блины и посмотреть виртуальный праздничный концерт, сообщили ТАСС организаторы традиционного фестиваля.

"Несмотря на пандемию и по-прежнему жесткий карантин в Великобритании, не позволяющий организовывать мероприятия, мы проведем наш любимый фестиваль "Масленица" в этом году в онлайн-формате. Мы постарались включить в программу как можно больше интересного и полезного с надеждой, что такой формат позволит даже расширить нашу аудиторию, поддерживая главную миссию события - популяризацию России и ее имиджа за рубежом", - рассказала ТАСС Ольга Балаклеец, глава продюсерской компании Ensemble Productions.

Она с 2009 года организует один из крупнейших фестивалей российской культуры за границей при поддержке мэрии, Россотрудничества, посольства РФ в Великобритании, фонда "Подари Жизнь" и других организаций и русскоязычных СМИ Соединенного Королевства.

В программу фестиваля войдут конкурс детского рисунка "Русская весна - Масленица", благотворительный мастер-класс в онлайн-режиме по изготовлению медовика с шеф-поваром Алексеем Зиминым и беседа с патроном фонда "Подари жизнь" княгиней Екатериной Голицыной. Запланированы также кулинарный мастер-класс по выпечке блинов и оладушек, празднование Масленицы с детской студией "Смородинки", лекция "Русские народные промыслы - художественный символ России", мастер-класс для детей в режиме онлайн по русской народной росписи - гжели, показы фильмов "Девушка с коробкой" (1927) Бориса Барнета и "Цой" (2020) Алексея Учителя.

Завершится масленичная неделя традиционным концертом с участием известных в России исполнителей и групп: Пелагеи, Варвары, ансамбля "Русская Песня" и Надежды Бабкиной, Надежды Кадышевой и ансамбля "Золотое Кольцо", хореографического ансамбля "Березка" имени Н. С. Надeждиной, ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева, группы "Бурановские бабушки", ансамбля "Терем-квартет", хора Московского Сретенского монастыря, дуэта "Баян Микс".

Ожидаются также выступления Дины Гариповой, Тины Кузнецовой, Людмилы Николаевой и ансамбля "Русская душа", группы "Иван Купала", русского народного хора имени М. Е. Пятницкого, группы Kvatro, театра танца "Гжель", студентов-лауреатов государственного музыкально-педагогического института имени М.М. Ипполитова-Иванова.