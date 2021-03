В США вручили награды "Выбора критиков"

НЬЮ-ЙОРК, 8 марта. /ТАСС/. Лента "Земля кочевников" (Nomadland, 2020) режиссера Хлои Чжао удостоена в воскресенье премии "Выбор критиков" (Critics' Choice Movie Awards) в номинации "Лучший фильм". Об этом объявлено в Twitter данной награды.

26-я по счету ежегодная церемония вручения премии состоялась в воскресенье в смешанном формате на фоне ограничений, связанных с пандемией нового коронавируса. Ведущий, киноактер Тэй Диггз объявлял победителей со сцены в Лос-Анджелесе (штата Калифорния), а лауреаты и другие участники церемонии выступали по видеосвязи из дома.

Главной награды в номинации "Лучший фильм" удостоился фильм "Земля кочевников". Это документально-постановочная картина о "новых кочевниках" в США - людях, живущих на дорогах. Ранее она была удостоена главного приза 77-го Венецианского кинофестиваля - "Золотого льва Святого Марка", а также премии "Золотой глобус" в номинации "Лучший драматический фильм".

В список фильмов, претендовавших на премию, также входили картины "Пятеро одной крови" (Da 5 Bloods, 2020) режиссера Спайка Ли, "Ма Рейни: Мать блюза" (Ma Rainey’s Black Bottom, 2020) Джорджа Вольфа, "Манк" (Mank, 2020) Дэвида Финчера, "Минари" (Minari, 2020) американского режиссера корейского происхождения Ли Айзека Чуна, "Новости со всех концов света" (News Of The World, 2020) режиссера Пола Гринграсса, "Одна ночь в Майами" (One Night in Miami, 2020) Реджины Кинг, "Девушка, подающая надежды" (Promising Young Woman, 2020) режиссера Эмиральд Феннел, "Звук металла" (Sound of Metal, 2019) Дариуса Мардера и "Суд над чикагской семеркой" (The Trial of the Chicago 7, 2020) Аарона Соркина.

Режиссер "Земли кочевников", американка китайского происхождения Хлоя Чжао также получила награду "Выбор критиков" за лучшую режиссуру. В число ее конкурентов входили Ли Айзек Чун, Эмиральд Феннел, Дэвид Финчер, Спайк Ли, Реджина Кинг и Аарон Соркин.

Лучшим актером посмертно признан американец Чедвик Боузман (1976-2020), сыгравший в картине "Ма Рейни: мать блюза". Аналогичной награды в женской номинации удостоилась Кэри Маллиган ("Девушка, подающая надежды").

Премия "Выбор критиков" присуждается Ассоциацией кинокритиков, работающих в США и Канаде на телевидении, радио и в интернет-изданиях. Это профессиональное объединение состоит из более чем 250 человек. Оно считается крупнейшей организацией такого рода в Северной Америке.