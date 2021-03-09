В финал кастинга на роль для съемок фильма на МКС прошли 20 кандидаток

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Финальную часть конкурса на съемки фильма на борту Международной космической станции (МКС) пройдут 20 претенденток на главную роль. Об этом сообщил ведущий в эфире "Первого канала".

"20 кандидатов прошли в финал конкурса, чтобы сыграть главную роль в своей жизни в первом фильме, снятом на МКС", - отметил ведущий.

По его словам, среди тех, кто прошел отбор, в основном актрисы, в том числе хорошо известные зрителю. На кадрах видно, что заявки на конкурс присылали российские актрисы Светлана Ходченкова, Ольга Кузьмина, Анна Васильева и другие. "Теперь финалисток приглашают на летную комиссию, но это следующий этап", - отметил ведущий.

В свою очередь генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что претенденткам будет сложно пройти дальнейшие испытания. "Испытание на невесомость, испытание в гидролаборатории, испытание на работу в узком замкнутом пространстве, испытание на реакцию в нештатной ситуации, когда надо немедленно принимать какое-то действие, а не просто впадать в ступор", - пояснил он.

По сюжету фильма, главная героиня не планирует лететь в космос, сообщил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. "Это история про то, как молодая женщина, которая совершенно не планирует отправиться в космос, даже в самых далеких планах у нее этого нету, через месяц после того, как она оказывается в этой ситуации, она оказывается на орбите", - рассказал Эрнст.

Съемки фильма пройдут в октябре на борту МКС. Вместе с актрисой на орбиту отправится режиссер проекта Клим Шипенко. В ноябре прошлого года Рогозин выложил в Twitter ролик, в котором сообщалось, что съемки первого художественного фильма в космосе запланированы на октябрь 2021 года. Космическая драма с рабочим названием "Вызов" является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White.