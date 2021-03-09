Канал "Союзмультфильма" на YouTube собрал более 1 млрд просмотров за три года

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Официальный YouTube-канал киностудии "Союзмультфильм" собрал свыше 1 млрд просмотров почти за три года. Наиболее популярным мультсериалом стал проект "Простоквашино", сообщает во вторник пресс-служба студии.

"YouTube-канал киностудии "Союзмультфильм", который в мае этого года отметит три года со дня запуска, собрал уже более 1 млрд зрительских просмотров. Именно такая цифра была зафиксирована администратором канала в дни мартовских праздников", - рассказали в пресс-службе.

Как уточнили в студии, наиболее просматриваемым на канале стал мультсериал "Простоквашино", один из сборников серий которого собрал свыше 35 млн просмотров. Проект, вдохновленный классической трилогией советского времени, вышел в России в 2018 году. Героев озвучивают Антон Табаков, Павел Деревянко, Иван Охлобыстин, Татьяна Васильева и другие артисты.

На втором месте оказалась подборка эпизодов классического "Ну, погоди!", который собрал около 22 млн просмотров. Третье место занимает сборник всех серий мультсериала "Оранжевая корова", его посмотрели более 17 млн раз.

В топ просмотров также вошли классические и новые короткометражки, среди которых "Лентяйка Василиса" (реж. Марина Карпова, 2018 г.), "Как кричит крокодил" (реж. Элла Авакян, 2012 год), "Даша и людоед" (реж. Наталья Суринович, 2015 год), серия "Обезьянки" (реж. Леонид Шварцман, 1983-1997 годы), "Антошка" (реж. Леонид Носырев, 1969 год).