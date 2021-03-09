В Москино открылся киноклуб "8 Марта"

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Новый киноклуб "8 Марта" открылся в Москино. Зрителям показали отреставрированную копию фильма режиссера Веры Сторожевой "Небо. Самолет. Девушка", сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе киносети.

"Зрители одними из первых увидели отреставрированную копию фильма Веры Сторожевой "Небо. Самолет. Девушка" с Ренатой Литвиновой в главной роли. Специальными гостями на открытии киноклуба стали режиссер картины Вера Сторожева, продюсер Елена Яцура и программный директор фестиваля "Кинотавр" Ситора Алиева", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе напомнили, что с романтической драмой "Небо. Самолет. Девушка" Вера Сторожева дебютировала в кино в качестве режиссера. Картина стала второй экранизацией пьесы Эдварда Радзинского "104 страницы про любовь", после фильма 1968 года "Еще раз про любовь" Георгия Натансона.

"Оригинальная копия с годами стала проблемой для показов на телевидении и трансляций, в неправильном разрешении она воспринималась как брак. Мы сделали новую цветокоррекцию, благодаря чему картина совершенно иначе выглядит колористически", - сказала продюсер картины Елена Яцура.

Следующая встреча киноклуба состоится уже 25 марта. Зрители увидят и обсудят с режиссером Ангелиной Никоновой ее дебютную картину "Потрет в сумерках".

Киноклуб "8 Марта" - новый проект Москино, посвященный женским именам в кинематографе. Зрители киноклуба познакомятся с выдающимися картинами, снятыми женщинами, узнают о великих женских именах в кино прошлого и современности, а также увидят, как женская проблематика отражалась в кино на протяжении истории. Приглашенными гостями киноклуба станут режиссеры, актрисы, киноведы и эксперты в самых разных областях.