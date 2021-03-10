Академические сочинения Арно Бабаджаняна прозвучат в Москве в память о композиторе

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Лауреаты международных конкурсов 5 апреля исполнят академические произведения Арно Бабаджаняна в Москве в честь 100-летия со дня рождения композитора. Об этом сообщили ТАСС в среду в международном фонде сохранения и развития культуры и искусства "Артис Футура".

"Массовому слушателю Арно Бабаджанян известен как автор эстрадных песен 60-80-х годов прошлого века, при этом мало кто знает, что он оставил после себя богатое классическое наследство. Сложные фортепианные, инструментальные и оркестровые произведения Бабаджаняна исполняли лучшие симфонические и камерные оркестры и музыканты: Мстислав Растропович, Эмиль Гилельс, Давид Ойстрах, Лев Власенко, - напомнили организаторы вечера. - Цель мероприятия - раскрыть для слушателей классическое творчество композитора".

В концертном зале галереи "Нико" выступят лауреаты международных конкурсов, виолончелист Нарек Ахназарян, пианисты Андрей Гугнин и Зара Амбарцумян, скрипач Гайк Казазян. В программу войдут Трио для скрипки, виолончели и фортепиано, Соната для скрипки и фортепиано, "Посвящение Д. Шостаковичу", а также фортепианные пьесы.

Гости вечера также смогут посетить выставку фоторабот, посвященных жизни Бабаджаняна.

О композиторе

Арно Бабаджанян родился 22 января (фактическая дата рождения - 21 января) 1921 года в городе Эривань (ныне Ереван, Республика Армения). Учился в Ереванской консерватории, Государственном музыкальном училище им. Гнесиных и Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского.

Поначалу Бабаджанян преимущественно работал в камерно-инструментальных жанрах, среди его произведений 1950-х годов: "Героическая баллада" для фортепиано с оркестром (1950), фортепианное трио (1952), поэма-рапсодия для симфонического оркестра (1954), соната для скрипки и фортепиано (1959). В 1960-1970-е годы маэстро получил широкую известность как автор музыки для эстрады. В их числе: "Чертово колесо", "Твои следы" (стихи Евгения Евтушенко), "Лучший город Земли" (стихи Леонида Дербенева), "Королева красоты" (стихи Анатолия Горохова), "Дорога дальняя", "Имена" (стихи Владимира Харитонова), "Воспоминание", "Позови меня", "Благодарю тебя", "Свадьба" (стихи Роберта Рождественского), "Верни мне музыку", "Парижский снег" (стихи Андрея Вознесенского). С песнями Бабаджаняна выступали Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Анна Герман, София Ротару и другие известные артисты.

Композитор умер 11 ноября 1983 года в Москве на 63-м году жизни. Похоронен в Ереване на Тохмахском кладбище.

За свое творчество удостоен звания "Народный артист СССР" (1971), орденов Трудового Красного Знамени (1956) и Ленина (1981).