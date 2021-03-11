Выставка художников-шестидесятников "Лики/Лица/Морды" открылась в Москве

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Выставка портретов и автопортретов художников-шестидесятников "Лики/Лица/Морды" открылась для публики в московском Музее AZ в четверг. Об этом рассказала ТАСС генеральный директор музея Наталия Опалева.

"На выставке "Лики/Лица/Морды" представлены портреты художников -шестидесятников и современных художников, что позволяет нам понять, как видели себя и окружающих Анатолий Зверев, Владимир Яковлев, Михаил Шемякин, Олег Целков, Наталья Турнова и другие", - сообщила собеседница агентства.

По ее словам, выставка позволяет составить портрет эпохи, как "оттепельной", так и современной. "Наверное, этот вопрос наиболее интересен - а как же выглядит сегодня собирательный портрет человека нашего времени? Если убрать все личины и маски? Что изменилось в наших лицах за последние 50-60 лет и особенно за последний год, когда ношение масок стало таким привычным? Об этом наш новый музейный проект", - пояснила Опалева.

Всего на выставке более 70 работ художников-шестидесятников и современных авторов. Помимо тех авторов, о которых упомянула собеседница агентства, это Дмитрий Плавинский, Владимир Янкилевский, Наталья Нестерова, Григорий Брускин и другие. Выставка продлится до 11 июля.