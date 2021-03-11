Голикова возглавит попечительский совет поддержки отечественного кинематографа

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил вице-премьера Татьяну Голикову новым председателем попечительского совета социальной и экономической поддержки отечественного кинематографа. Об этом говорится в распоряжении премьер-министра, опубликованном на портале правовой информации в четверг.

"Включить в состав попечительского совета Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественного кинематографа заместителя председателя правительства РФ Голикову Т. А. в качестве председателя попечительского совета, исключив из его состава Чернышенко Д. Н.", - говорится в документе.

В конце 2020 года в ведение Голиковой перешла сфера культуры. Впоследствии в интервью ТАСС вице-премьер отмечала, что культура стала самой пострадавшей сферой в пандемию, и общий объем потерь еще предстоит оценить в апреле 2021 года.