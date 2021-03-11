Минкультуры предложило создать национальное фондохранилище

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Национальное фондохранилище следует создать в России для сохранения библиотечных фондов. Об этом заявила министр культуры РФ Ольга Любимова в четверг на заседании правительства.

Министерство культуры РФ впервые провело мониторинг сохранности библиотечных фондов страны. Его итоги показали, что половина всех книгохранилищ библиотек требует капитального ремонта.

"Проведенный мониторинг показал необходимость открытия модельных региональных центров сохранения библиотечных фондов, создания Национального центра массовой нейтрализации [кислотности бумаги документов] и строительства Национального фондохранилища", - привели слова министра в пресс-службе министерства.

Исследование также показало, что около 9 млн редких документов нуждаются в реставрации, порядка 80% библиотек не оснащены необходимым консервационным оборудованием, уточнили в министерстве.

Любимова также рассказала, что свыше 80% сельских библиотек нуждается в капитальном ремонте. "Мы остро нуждаемся в обновлении библиотечного фонда. Стремительно падающий уровень этого, при этом при росте интереса. Очень важно сохранить это внимание <...> Особо остро стоит эта проблема на селе. 80% библиотек нуждается в капремонтах, если мы говорим о сельской местности", - сказала Любимова.

В то же время, напомнила она, в рамках нацпроекта "Культура" появилось уже более 300 модернизированных библиотек, когда библиотека "становится центром интеллектуального развития". "Это не привычная форма такая, где есть читальный зал и можно прийти и взять на время книгу, а где есть огромное количество параллельной деятельности - и кружки для детей, встречи с писателями. Если речь о регионах, это особенно востребовано", - отметила Любимова.