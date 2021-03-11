Главный корпус галереи Айвазовского в Феодосии закроют для посетителей с 16 марта

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 марта. /ТАСС/. Ремонтные работы начались в галерее им. Айвазовского в Феодосии, которая расположена в зданиях, построенных по заказу художника в XIX веке. Музей будет закрыт для посещения около года, сообщила ТАСС в четверг директор галереи Татьяна Гайдук.

"Ремонтные работы уже ведутся, начали со двора - там сейчас подсобные строения, но уже в ближайшем будущем планируется создать фондохранилище", - сказала Гайдук.

Она уточнила, что следующим этапом будет ремонт в главном корпусе галереи. "Мы закрываемся для посещения с 16 марта. Все картины из главного корпуса будут перемещаться во второй корпус галереи, туда же переедет часть сотрудников, которые не могут прекратить свою работу. А с 1 апреля, как ожидаем, начнутся непосредственно ремонтные работы", - добавила собеседница.

По ее информации, работы в этой части музея должны завершиться примерно через год. Затем ремонт начнется во втором корпусе.

Среди запланированного - капитальный ремонт зданий, в том числе замена потолочных перекрытий и кровли в одном из корпусов. Будут смонтированы специализированные системы для музея: оборудование для климат-контроля, вентиляция и освещение, которое можно настроить так, чтобы оно было наиболее выигрышным именно для масляной живописи. Кроме того, предстоит просушка зданий.

"Дом Айвазовского стоит в не очень удачном месте: не берегу реки, которая еще в XIX веке была покрыта мощением, но продолжает течь - под землей. Поэтому место очень сырое", - пояснила директор галереи.

Айвазовский родился 17 (29) июля 1817 года в Феодосии. Основанная им картинная галерея - один из старейших художественных музеев России, где хранится крупнейшее в мире собрание произведений художника - 416 работ, в том числе 49 эталонных, а также полотна его учеников и последователей, всего он создал более 6 тыс. полотен. Галерея размещается в доме, построенном по проекту Айвазовского в 1848 году, позднее художник пристроил к нему большой выставочный зал. Художник умер в 1900 году, похоронен в Феодосии.