Десять зарубежных фильмов покажут на фестивале "Край света. Запад" в Калининграде

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Второй международный кинофестиваль "Край света. Запад" пройдет в Калининграде с 30 апреля по 7 мая и станет первым крупным культурным событием, которое состоится в регионе в 2021 году в очном формате. В конкурсную программу кинофорума включены 10 документальных и игровых работ кинематографистов из восьми стран, сообщила пресс-служба фестиваля.

"В конкурсную программу второго калининградского международного кинофестиваля войдут пять игровых и пять документальных фильмов из России, Франции, Нидерландов, Польши, Чехии, Дании, Ирана и США. Их показы пройдут в областном драматическом театре и будут бесплатными для всех желающих, как и на первом фестивале. Судить конкурсную программу будут три жюри: международное жюри профессиональных кинематографистов (свое согласие участвовать уже подтвердили Артем Ткаченко и Евгений Гришковец), жюри школьников в возрасте от 12 до 17 лет, отобранное на основе творческого конкурса, и жюри учителей. Куратором подросткового жюри станет Надежда Михалкова, а работу учительского будет координировать директор творческого детского лагеря "Камчатка", гуру креативной педагогики Филипп Бахтин", - говорится в сообщении пресс-службы.

В планах фестиваля также подборка российских фильмов для детей и подростков, выпущенных в XXI веке. В рамках этой программы состоится показ фильма "14+", удостоенного в 2015 году призов на российских и международных кинофестивалях. Картину представят режиссер Андрей Зайцев и актриса Ольга Озоллапиня - главные триумфаторы российского кино 2020 года: фильм Зайцева "Блокадный дневник" был удостоен Гран-при и приза зрительских симпатий на 42-м Московском Международном Кинофестивале и национальной кинопремии "Золотой орел" за лучший игровой фильм, лучший сценарий и лучшую женскую роль, отмечается в сообщении пресс-службы.

Специальным гостем фестиваля станет писательница Анна Старобинец - она проведет встречу с читателями и мастер-класс по кинодраматургии. Во внеконкурсной программе любителей кинематографа ждет специальный показ трагикомедии Аки Каурисмяки "Гавр", вышедшей десять лет назад, а посмотреть на нее свежим взглядом поможет лекция киноведа Зары Абдуллаевой - "Новая солидарность в творчестве Аки Каурисмяки". В рамках фестиваля также состоится презентация проектов сценариев короткометражных документальных фильмов, организованная совместно с проектом Киностудии им. М. Горького Gorky.Doc и направленная на поддержку молодых авторов, победитель получит денежное вознаграждение.

Целевая аудитория

Целевая аудитория фестиваля - молодежь, отмечают организаторы. По словам его генерального продюсера Алексея Аграновича, "предметом изучения фестиваля является образ современного подростка, увиденного крупным планом сквозь призму кинематографа во всем его многообразии, не ограниченном рамками традиционных жанров". Как отметил программный директор Алексей Медведев, фестиваль ищет новые способы подачи киноматериала и новые пути, по которым кино может прийти к молодому зрителю, живущему в мире, где границы между различными видами кинематографа, например, игровым и документальным, становятся все более размытыми. "Любой талантливый документальный фильм, подходящий по возрастному цензу 12+ и ставящий вопросы о взрослении и времени, любви и ненависти, сотрудничестве и вражде, свободе и традиции, вне всякого сомнения, может быть включен в конкурсную программу. Более того, любой "детский" документальный фильм может оказаться достаточно глубок и художественно состоятелен, чтобы быть интересным любой взрослой аудитории", - цитирует его пресс-служба.

В рамках фестиваля в Калининграде будут работать три творческих мастерских. Это мастерская документального кино под руководством режиссера Ольги Привольновой, которая предоставит ученикам возможность создать оригинальный визуальный контент, выражающий эмоциональное отношение авторов к своему городу. Мастерскую анимации возглавит ведущий преподаватель анимационной студии "Да" Александра Пивоварова - под ее руководством дети в возрасте от 7 до 11 лет приобретут опыт сценарной работы, рисования раскадровки, работы в аналоговых техниках анимации и в итоге создадут коллективный анимационный фильм в технике бумажной перекладки. В мастерской "Кинолаборатория" азам киноязыка и умению находить сюжеты для кино в собственной повседневной жизни участников научат сценарист Лена Ванина и режиссер Кирилл Кулагин, а результатом обучения станет документально-игровой фильм, который будет показан на церемонии закрытия.

Первый фестиваль "Край света. Запад" прошел в Калининграде весной 2019 года как продолжение фестиваля "Край света. Восток", проводящегося на Сахалине с 2010 года. Среди гостей первого кинофестиваля были мастера отечественной режиссуры Алексей Попогребский, Владимир Котт и Алексей Федорченко, а также титулованные зарубежные авторы Огнен Главонич и Пиа Хелленталь.