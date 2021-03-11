В Твери 28 марта ансамбль Александрова даст концерт, отложенный год назад

ТАСС, 11 марта. Ансамбль песни и пляски Российской армии им. А. В. Александрова 28 марта выступит в Тверском академическом театре драмы с программой "Песни нашей Победы". Этот концерт должен был состояться в марте прошлого года по инициативе Дома поэзии Андрея Дементьева, но был отложен в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса, сообщила в четверг пресс-служба правительства Тверской области.

"Это событие, инициатором которого выступил Дом поэзии Андрея Дементьева, должно было произойти в марте 2020 года. Но из-за пандемии коронавируса концерт был перенесен. Спустя год ансамбль вновь готов к встрече с тверскими зрителями и, как и планировалось ранее, представит программу "Песни нашей Победы", приуроченную к 75-летию Великой Победы", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

В пресс-службе отметили, что ансамбль выступит 28 марта на сцене Тверского академического театра драмы. Зрителям представят известные песни советских и российских авторов, такие как "Несокрушимая и легендарная", "Священная война", "Соловьи", "Смуглянка", "Ехал я из Берлина", "Поклонимся великим тем годам", "День Победы" и другие, отметили в пресс-службе.

Режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса ввели в Тверской области с 17 марта 2020 года. Значительная часть профилактических ограничений на данный момент уже отменена, среди действующих - масочный режим в общественных местах и транспорте, а также рекомендательная самоизоляция для жителей старше 65 лет.